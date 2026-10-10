"Ніхто не хотів класти слухавку першим": у Кремлі похвалилися деталями розмови Путіна й Трампа

Російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

Також росіяни вкотре спробували перекласти відповідальність за затягування війни на Україну. Про це Ушаков розповів у коментарі пропагандистським ЗМІ.

Поздоровлення та "небажання класти слухавку"

У Кремлі зробили особливий акцент на неформальній і нібито емоційній стороні переговорів. За словами Ушакова, президент США тепло привітав Путіна з днем народження, побажав успіхів і передав привіт від своєї дружини.

Особливу увагу російська пропаганда приділила опису атмосфери розмови. Як стверджує помічник Путіна, розмова вийшла настільки довірливою, що "ніхто не хотів класти слухавку першим". При цьому в Кремлі традиційно додали застереження про те, що розкрити всі деталі розмови вони не можуть.

Торгівля нафтою та контакти з Меланією Трамп

У економічному блоці заяв Ушаков спробував створити враження швидкого відновлення масштабної співпраці зі США. За його словами, Путін і Трамп обговорили масштабні економічні ініціативи, серед яких — постачання російських нафтопродуктів на американські та світові ринки.

Не обійшлося й без специфічних гуманітарних питань. У Кремлі заявили, що російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова перебуватиме в постійному контакті з апаратом Меланії Трамп щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

Крім того, сторони висловили задоволення роботою існуючих каналів зв’язку, зокрема на рівні спецслужб, а Путін окремо наголосив, що "цінує увагу" команди Трампа до діалогу з Москвою.

Шантаж переговорами та звинувачення на адресу Києва

Центральною лінією у виступах представників РФ залишається спроба звинуватити Україну у зриві мирного процесу. Ушаков заявив, що Київ нібито "спробами зірвати вибори в Росії" сам унеможливив негайне відновлення переговорів.

За словами помічника диктатора РФ, Путін детально виклав Трампу версію Москви щодо "заходів у відповідь на атаки ЗСУ" і заявив, що після подій у день виборів Кремль "ще подумає", коли саме можна буде повернутися до обговорення миру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним найближчим часом. За словами американського президента, вони мали обговорити ситуацію навколо можливого випадку чуми в Росії. Трамп додав, що США очікують отримати більше інформації про цей інцидент.

Нагадаємо, речник Кремля заявляв, що Росія продовжуватиме війну проти України, щоб, за його словами, повністю забезпечити свої національні інтереси. Також він стверджував, що це зумовлено відсутністю "розсудливих заяв" з боку західних країн.