Блог | Ні, товаришу міністр, ветерани після війни не підуть в кримінал

Ні, товаришу міністр, ветерани після війни не підуть в кримінал, якщо дати їм альтернативу.

Вони підуть працювати, якщо у них буде робота. І це може відбуватись вже зараз. Але зараз у нас заброньовані охоронці в супермаркетах і грузчики в магазинах взуття, заброньована поліція охорони розміром в армійський корпус, заброньовані всі тємщікі і дольщікі, якими переповнені кальянні і спортклуби. Там зайнято. І буде зайнято. Держава дозволила.

Із ветеранів мають вийти чудові підприємці і бізнесмени, ризикові, готові до нового. Але за підприємцями прийдуть хабарники з податкової, прийде Гетманцев, прийдуть ті ж самі менти. Сама держава скаже "дай", і добре, якщо це буде українською мовою.

Із ветеранів можуть вийти чудові політики, мери, депутати, чиновники, судді. Але там вже зайнято. Вами ж, бл*дь, і зайнято.

І якщо після всього цього ветерани підуть в кримінал, ви скажете "а я ж казав", правильно?..