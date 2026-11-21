Блог | Невинний у війні проти України російський народ за мир на умовах Путіна!

20-21 листопада 2026 року в Берліні за ініціативи Сахаровського центру відбувається Девʼята міжнародна конференція "Країна і світ: російські реалії-2026".

На конференції було представлено доповідь керівника відділу "Левада-центру" Олексія Левинсона про настрої росіян за результатами майже 5-річної війни Росії проти України.

(Нагадаю, що "Левада-Центр" має статус іноагента в РФ і вважається відносно обʼєктивною соціологічної структурою).

Прогнозовано зʼясувалося, що російські громадяни НЕ ВВАЖАЮТЬ владу Росії і російський народ ВИННИМИ у розвʼязанні ВІЙНИ проти УКРАЇНИ.

Парадоксально, щоб не сказати гидко і цинічно, але більшість опитаних росіян покладають відповідальність за жертви і руйнування в Україні на…США і НАТО – 65%, на…Україну – 11% і лише 6% на саму росію.

Показово, що на інше запитання:

чи несуть відповідальність за війну такі люди, як ви, маємо такі відповіді:

- НІ – 57%;

- ТАК – 11%;

- Певною мірою – 25%.

Самі опозиційні російські експерти називають це "моральною катастрофою" російського народу, щоправда відзначають і зростання кількості тих, у кого прокинулася совість.

Які почуття викликає у росіян війна:

- гордість – 24%;

- втому і байдужість – 17%;

- розгубленість та образу за свій народ – 16%

- страх у себе та інших людей – 24%.

Натомість більшість росіян бояться нової хвилі мобілізації.

Страх перед нею мають жінки – 66%; у чоловіків, відповідно, 53%.

При у цьому 75% переконані у тому, що нова мобілізація не потрібна.

Абсолютна більшість росіян за "прекращение конфликта", при цьому майже 88% молоді та 86% жінок 65+ підтримують мир. Однак умовами цього очікуваного миру є НЕПОВЕРНЕННЯ окупованих територій України?!

Тож, як бачимо, на росії досі проживає НЕВИННИЙ у ВІЙНІ проти УКРАЇНИ народ, який виступає за МИР на умовах путіна.

П.С. Фото з нагородження головним міжнародним злочинцем та терористом путіним свого духовного наставника та головного ідеолога війни проти українського народу кіріла премією за досягнення "у галузі гуманітарної діяльності" подаю для наших "православних баранів та овечок", які продовжують молитися за правильного "московсько-каноніческого" кіріла.