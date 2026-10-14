"Непохитна підтримка": Єврокомісія виділила Україні 2,86 млрд євро на дрони, ППО та боєприпаси

Європейська комісія перерахувала Україні 2,86 млрд євро на потреби оборони. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що на тлі посилення повітряних атак підтримка Європи залишається важливою для захисту українського неба та порятунку життів.

На що Україна спрямує кошти

Фінансування надійшло в межах 90-мільярдної кредитної програми ЄС для підтримки України на 2026–2027 роки. Вона передбачає 60 млрд євро на оборону та 30 млрд євро на бюджетну допомогу.

"Поки Росія гальмує на лінії фронту, вона продовжує посилювати повітряні атаки, жорстоко завдаючи ударів по українських цивільних і інфраструктурі. Непохитна підтримка Європи важлива як ніколи, щоб допомогти Україні захищати своє небо та рятувати життя", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, виділені кошти допоможуть задовольнити найнагальніші оперативні потреби України, зокрема в безпілотниках і ракетах, необхідних для оборони.

У 2026 році в межах оборонного компонента програми планують спрямувати на підтримку українського оборонно-промислового потенціалу 28,3 млрд євро. Наступні транші за цією програмою мають надійти протягом найближчих тижнів.

Скільки фінансової підтримки ще доступно Україні

За даними Єврокомісії, до кінця 2026 року Україна має доступ до 29,64 млрд євро фінансової підтримки. Із цієї суми 25,24 млрд євро передбачено в межах кредитної програми підтримки України: 12,54 млрд євро – на розвиток оборонно-промислового потенціалу, ще 12,7 млрд євро – на бюджетну допомогу.

Крім того, цього року в межах програми Ukraine Facility залишається доступними 4,4 млрд євро бюджетної підтримки. Загалом на решту 2026 року передбачено понад 17 млрд євро бюджетного фінансування, яке надаватимуть за умови виконання відповідних вимог.

У Єврокомісії наголосили, що всі рішення про фінансування враховують потреби України, які змінюються, та передбачають дотримання погоджених умов і контроль за використанням коштів.

З 2022 року Європейський Союз та його держави-члени надали Україні 231,5 млрд євро загальної підтримки, зокрема 3,8 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.

Що передбачає кредитна програма ЄС

Кредитну програму Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро Європейський парламент і Рада ЄС затвердили в лютому 2026 року. Вона має два основні напрями: посилення оборонних спроможностей України та її оборонної промисловості, а також забезпечення стабільної роботи держави, надання основних державних послуг і зміцнення економічної стійкості.

Оборонний компонент програми передбачає модернізацію української оборонно-технологічної та промислової бази, а також поступову інтеграцію України до європейської оборонної промисловості.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила виділення Україні 6,1 млрд євро на безпілотники та ракети PAC-3 для систем Patriot. Кошти передбачені в межах 90-мільярдної позики ЄС для підтримки України.

Як писав OBOZ.UA, 7 жовтня Україна отримала 1,24 млрд євро від Євросоюзу в межах кредитної програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.