Блог | Неочікувано потужний опір України заважає Головній країні світу керувати процесом

Держсекретар США Рубіо зробив відверту заяву.

Пряма мова:

"Я не думаю, що це [тобто фактичний хід війни] був план Путіна, тому вона пішла не так, як він задумав.

Я думаю, що зараз, на жаль, це стратегічний глухий кут, а це небезпечна річ.

<> Водночас Україна стала ефективнішою у своїй здатності завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Тож ми поділяємо те саме занепокоєння. Весь світ спостерігає за цією ситуацією як за такою, що може загостритися і, можливо, перерости у ширший конфлікт".

(Президент України, до речі, відповів:

"Навіть в перший день війни ми не були в куті.

<> Закрийте йому [Путіну] всю економіку. Зашийте Росії рот, не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їхню зброю.

Відкрийте "Старлінк" нам, для України.

<> Це називається небажання".)

Таким чином, американська точка зору,

про яку розповідає навіть "відносно проукраїнський" Рубіо, а не якийсь там Венс,

вельми проста – перекладаю з англійської:

причиню ескалації є те, що в Путіна щось пішло не так,

та ще й Україна б’є несподівано далеко вглиб Росії,

внаслідок чого ситуація може перерости в ширший конфлікт, тобто із НАТО,

а це вже реально занепокоює Сполучені Штати,

тож які там ще санкції чи "Старлінки"?!

Переклад закінчено;

Європо, агов!

Твоє врятування – справа виключно України, а не Америки,

за допомоги "великого й жахливого" НАТО, а також, якщо схоче, Євроспілки за інтересами (що, мабуть, точніше, ніж Євросоюз).