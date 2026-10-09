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Неочікувано потужний опір України заважає Головній країні світу керувати процесом
Держсекретар США Марко Рубіо.
Джерело: Пресслужба Держдепу
Держсекретар США Рубіо зробив відверту заяву.
Пряма мова:
"Я не думаю, що це [тобто фактичний хід війни] був план Путіна, тому вона пішла не так, як він задумав.
Я думаю, що зараз, на жаль, це стратегічний глухий кут, а це небезпечна річ.
<> Водночас Україна стала ефективнішою у своїй здатності завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Тож ми поділяємо те саме занепокоєння. Весь світ спостерігає за цією ситуацією як за такою, що може загостритися і, можливо, перерости у ширший конфлікт".
(Президент України, до речі, відповів:
"Навіть в перший день війни ми не були в куті.
<> Закрийте йому [Путіну] всю економіку. Зашийте Росії рот, не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їхню зброю.
Відкрийте "Старлінк" нам, для України.
<> Це називається небажання".)
Таким чином, американська точка зору,
про яку розповідає навіть "відносно проукраїнський" Рубіо, а не якийсь там Венс,
вельми проста – перекладаю з англійської:
причиню ескалації є те, що в Путіна щось пішло не так,
та ще й Україна б’є несподівано далеко вглиб Росії,
внаслідок чого ситуація може перерости в ширший конфлікт, тобто із НАТО,
а це вже реально занепокоює Сполучені Штати,
тож які там ще санкції чи "Старлінки"?!
Переклад закінчено;
Європо, агов!
Твоє врятування – справа виключно України, а не Америки,
за допомоги "великого й жахливого" НАТО, а також, якщо схоче, Євроспілки за інтересами (що, мабуть, точніше, ніж Євросоюз).
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