"Немає підтвердження": Україна досі не отримала від США даних про розподіл $400 млн військової допомоги

Україна досі не має підтвердження від Сполучених Штатів щодо укладених контрактів на використання $400 млн військової допомоги, передбачених на 2026 фінансовий рік. Американська сторона також не повідомила Києву, на які саме потреби Сил оборони спрямують ці кошти та коли відбудеться фінансування.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Інформацію оприлюднило Суспільне.

Українська сторона намагалася з’ясувати ситуацію через американських представників у Вісбадені та Міністерство оборони США, проте конкретної інформації так і не отримала.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", – заявив Сєнік.

Україна зацікавлена в якнайшвидшому отриманні інформації про розподіл фінансування, оскільки потреби української армії залишаються значними. Серед можливих напрямків використання коштів дипломат назвав закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації американських винищувачів F-16.

"Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", – зазначив він.

$400 млн для України передбачили в оборонному бюджеті США на 2026 фінансовий рік. Кошти виділили в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка передбачає замовлення пріоритетного озброєння для українських Сил оборони в американських виробників.

У квітні 2026 року сенатор Мітч Макконнелл розкритикував Пентагон через затримку з укладанням контрактів. Він заявив, що відомство місяцями не використовувало передбачене фінансування, та пов’язав це із заступником міністра оборони США з питань політики Елбриджем Колбі.

Згодом, під час слухань 29 квітня, конгресвумен Сара Елфрет запитала міністра оборони США Піта Гегсета, коли Україна отримає ці кошти. Тоді Гегсет заявив, що фінансування вже вивільнили для укладання контракту.

"Департамент визнає, що 400 мільйонів виділили на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора ці кошти вивільнили для контракту", – сказав він.

Водночас на запитання про конкретні терміни надходження озброєння до України Гегсет відповів, що це залежатиме від того, які саме потреби Київ вирішить профінансувати. Рішення щодо використання коштів ухвалюватимуть з урахуванням рекомендацій Європейського командування Збройних сил США (EUCOM).

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові коштина закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Вашингтон може порушити це питання вже в листопаді. Наразі існує нестача у розмірі близько 2 млрд доларів для покриття вже схвалених пакетів.