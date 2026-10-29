"Не забувайте, я пройшов тести": Трамп знову назвав себе "дуже розумною людиною з високим IQ". Відео

Президент США Дональд Трамп знову похвалився своїми розумовими здібностями, назвавши себе людиною з дуже високим коефіцієнтом інтелекту (IQ). На підтвердження своїх слів американський лідер заявив, що успішно пройшов три когнітивні тести, які, за його словами, є складними.

Про це Трамп сказав під час мітингу в Огайо. Фрагмент його виступу опублікував у X Clash Report.

Що сказав Трамп про свій інтелект

Американський лідер наголосив, що нібито став єдиним президентом США, який погодився пройти такі перевірки.

"Я людина з дуже високим IQ. Не забувайте, я єдиний президент, який пройшов три когнітивні тести без винятку", – заявив він.

Дональд Трамп назвав себе ду... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окремо американський лідер підкреслив, що ці перевірки були непростими, водночас знову наголосивши на власній винятковості.

"Я єдиний президент, який погодився їх пройти. І вони складні", – додав Трамп

Трамп не вперше робить гучні заяви про свій інтелект і зовнішність інших людей

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже вихвалявся власним інтелектом. Під час спілкування з журналістами він заявив, що має "найвищий рівень IQ", наголосивши, що з ним усе гаразд.

Тоді ж американський лідер не виключив посилення бомбардувань Ірану після проміжних виборів. Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих військових дій, Трамп заявив: "Можливо. У нас багато зброї".

Дональд Трамп. Джерело: Пресслужба НАТО

Дональд Трамп під час публічного заходу звернув увагу на сідниці американської реперки Нікі Мінаж, зауваживши, що їх складно не помітити. Водночас директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун висловив припущення, що артистка могла б стати новою прессекретаркою адміністрації.

Як писав OBOZ.UA, Трамп утретє публічно висловився про статуру сенатора-республіканця Джона Гастеда. Під час мітингу в Мічигані американський президент знову відзначив його м’язисті сідниці та великі ступні, а пальці ніг порівняв із сосисками.