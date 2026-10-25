Не варто багато очікувати: в Росії назвали нову дату зустрічі України, США та РФ

У країні-агресорці Росії назвали нову дату зустрічі між Україною, США та Росією з приводу мирної угоди. За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, переговори готові відновити після 4 листопада.

Також він зазначив, що ця зустріч буде попередньою і багато від неї очікувати не варто. Про це повідомили росмедіа.

Що сказав Ушаков

Помічник російського диктатора сказав, що наступна тристороння зустріч між Росією, США та Україною щодо мирних переговорів відбудеться після 4 листопада.

"Росія готова відновити переговори у форматі "Росія – США – Україна" після 4 листопада", – заявив Ушаков.

За його словами, запланована найближчим часом зустріч між РФ, США та Україною буде попередньою. Він також попередив, що високих очікувань від цих переговорів не повинно бути.

Він також сказав, що для укладення мирної угоди щодо України "сторонам потрібно працювати".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Москва веде діалог зі США щодо України з позиції врахування "змінених реалій на землі". Проте за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), територіальні успіхи російських військ значно менші, ніж стверджує російський диктатор Володимир Путін.