Не повинні стати інструментами для відбілювання агресії: ЄС хоче зберегти ізоляцію Росії у спорті та культурі

Євросоюз готує нові пропозиції, щоб не допустити повернення Росії до міжнародного спорту та культурного життя. Європейська комісія та служба зовнішньої політики ЄС працюватимуть над цим питанням після обговорення на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів. Про її виступ повідомив кореспондент Укрінформу.

Спорт і культура

За словами Каллас, міністри закордонних справ країн ЄС обговорили, як запобігти поверненню російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Подібна ситуація, за її словами, стосується й культурної сфери.

"Спорт і культура не повинні стати інструментами для відбілювання російської агресії", – наголосила Каллас.

Вона пояснила, що за результатами обговорення її служба спільно з Європейською комісією підготує пропозиції щодо збереження ізоляції Росії у світовому спорті.

Санкції та культура

Окремо Каллас згадала про подальші санкції проти тих, хто знищує українську культурну спадщину. Таким чином, робота над обмеженнями у спортивній сфері відбуватиметься паралельно з продовженням санкційних заходів, пов'язаних із руйнуванням культурних об'єктів України.

ЄС планує розробити конкретні пропозиції на основі обговорення міністрів. Подальші кроки мають визначити, як підтримувати ізоляцію Росії у міжнародному спорті та не допустити використання культурних і спортивних майданчиків для виправдання її агресії проти України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Кая Каллас вважає заморожені російські активи одним із найлогічніших джерел для подолання прогнозованого дефіциту фінансування України у 2027 році.