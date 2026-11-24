Не повторюйте помилок Мудрої: Порошенко застеріг владу від тиску на суддів ВС

Петро Порошенко після засідання Великої Палати Верховного Суду заявив, що представники влади намагаються тиснути на суддів, щоб забезпечити необхідне рішення на свою користь. Він нагадав, що колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка фігурує на плівках НАБУ щодо тиску на суддів, врешті решт отримала підозру і потрапила до СІЗО.

"Не повторюйте помилок пані Мудрої. Бо, мені здається, 3 квітня минулого року на сходах Верховного Суду я вийшов і вперше наголосив – у нас є інформація про спробу заступника голови Офісу Президента конкретно тиснути на суддів. Прийшло декілька місяців. Неспростовні докази тиску на суддів Верховного Суду розглянуті Вищим антикорупційним судом. Національне антикорупційне бюро отримало рішення Вищого антикорупційного суду щодо реєстрації кримінальної справи про незаконний вплив на суд. Мудрої в Офісі Президента вже немає", – констатує Порошенко.

"У нас є поки що не підтверджена інформація, що інший заступник керівника Офісу Президента, я вперше зараз називаю його ім’я, Олег Татаров, намагається впливати. Хочу окремо наголосити, що інформації про те, що він сам дзвонить суддям Верховного Суду, у нас немає. Бо ми несемо відповідальність за достовірність інформації. А у нас є інформація по спробі вплив на суддів через офіцерів Служби безпеки України. Вся ця інформація до нас доходить раніше, чим ви думаєте, що вони виконують ваше доручення", – сказав Порошенко.

"Ще хочу звернутися до членів Вищої ради правосуддя. Бо і через вас дано доручення окремим невідомим заступником голови Офісу Президента вплинути на суддів Великої Палати. Хочу вас запевнити – у нас ця інформація буде раніше, ніж у них", – попередив пʼятий Президент.

"Якщо ми помиляємося, я буду щасливий. Якщо це зупинить незаконні дії, які руйнують верховенство права, мета досягнута", – сказав Порошенко.

Як відомо, сьогодні Велика Палата Верховного Суду почала розгляд апеляційної скарги Петра Порошенка на рішення щодо санкцій. Судді Великої Палати відмовили представникам влади проводити засідання у закритому режимі через наявність у справі так званих документів ДСК. На засіданні були присутні представники 17 посольств та десятки журналістів.

Петро Порошенко у суді заявив, що ухвалення незаконних санкцій проти політичних опонентів – це шлях до путінізації України. "Як державний діяч і політик не тільки я, але й мільйони моїх виборців мають розуміти, за що були застосовані санкції. Без суду, без адвокатів", – сказав Порошенко. Він нагадав, що під час розгляду у першій інстанції представники влади не змогли пояснити підстави для санкцій. Порошенко також застеріг, що подібний прецедент свавілля влади небезпечний, адже у такий спосіб можна будь-кого з опонентів вилучити з політичного процесу і не допустити до виборів.

"Якщо ми залишимо цей прецедент, то завтра будь-хто може викреслити будь-яку кількість людей з виборчого бюлетеня. Це путінізація України", – вважає Порошенко.

Він зазначив, що ця справа суперечить практиці ЄСПЛ, а також отримала відповідну реакцію у резолюціях Європарламенту та Єврокомісії. "Бо саме наш рух Європи є принциповим, і там є кластер Fundamental, де є верховенство права і незалежність судів. Я був дуже розчарований рішенням першої інстанції, аж допоки ми не отримали доступ разом з моєю юридичною командою до записів НАБУ, записів пані Мудрої, яка є заступником голови Офісу Президента, щодо тиску на окремих судів Верховного Суду. І моя мета – забезпечити незалежність суду як однієї з верховних інституцій", – наголосив Петро Порошенко.

Порошенко в суді також нагадав, що більша частина складу РНБО, який голосував за санкції, звільнень з посад або отримала підозри у корупційних справах: "це Галущенко, Єрмак, Пронін, Свириденко, Стефанішина. Серед 14 осіб, які голосували за запровадження санкцій, 11 звільнені за дискредитуючими обставинами", – говорить Порошенко.

Адвокати Порошенка також вказали на численні порушення процедури і фальсифікацію документів під час запровадження санкцій.

Розгляд позову Порошенка проти Зеленського про скасування санкцій у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду затягнувся більше ніж на рік. Рішення колегії суддів КАС було ухвалене під політичним тиском – про це заявили адвокати пʼятого Президента. Вони повідомили, що оскаржують це рішення у Великій Палаті Верховного Суду, а також в ЄСПЛ та Комітеті ООН з прав людини.

Двоє суддів – головуюча Радишевська та ексголова КАС Смокович – у своїх окремих думках заявили, що представники влади не надали підстав для запровадження санкцій проти Порошенка, тому санкції мають бути скасовані. Три інші судді, які стали на бік влади, – Кашпор, Мацедонська та Мельник-Томенко.

За словами адвокатів, сценаристом цього рішенням від початку був Андрій Портнов. Санкції запровадили на підставі листа за підписом Голови Держфінмоніторингу Проніна, а сама фабула "звинувачень" Порошенка скопійована з публікації видання, підконтрольного Портнову.

"Європейські інституції, Європарламент, Рада Європи зазначили чітко, що відсутність чи наявність прогресу будуть визначальними в питанні про євроінтеграцію України. І навіть якщо ми не почуємо законні відповіді, обґрунтовані відповіді на це питання від Верховного Суду, ми обов’язково почуємо їх від європейських органів", – сказав адвокат.

Наступне засідання Великої Палати ВС відбудеться 26 січня 2027 року.