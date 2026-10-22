"Не хотів опинятися між двома воюючими державами": Венс поклав відповідальність за обмеження Starlink для України на Маска

Вочевидь, наказ про обмеження можливостей сервісу Starlink для українських військових надавав власник цієї мережі, радник американського президента Ілон Маск. За словами віцепрезидента США Джея Ді Венса, позиція Маска "цілком зрозуміла", вона у тому, що мільярдер "не хоче опинятися між двома воюючими державами".

Так чи так, це питання стосується не самого Маска, а політики США щодо України й Росії. Принаймні, так вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Що сказав Венс

Раніше Маск заявляв, що рішення щодо Starshield, так званого "військового пакету" Starlink для України, ухвалюють американські військові і безпосередньо президент США. Але американський лідер кілька разів заперечував свою причетність до обмеження Starlink для України. Відповідно, частина американських законодавців тепер вимагають розслідування, хто ж саме віддавав наказ.

У Венса запитали, чи погоджується він з необхідністю проведення розслідування. Але на це питання віцепрезидент не відповів.

"Я вважаю, що Ілон Маск керує приватною корпорацією, і цілком зрозуміло, що він не хоче опинитися між двома воюючими державами без фактичних вказівок від уряду США, що йому робити. Тож я не думаю, що йдеться про Ілона. Я вважаю, що це принципово питання про те, якою буде політика Америки щодо України та Росії", – сказав Венс.

Він додав, що, США нібито "працюють над відновленням переговорів".

Також Венс назвав "доволі іронічним" той факт, що європейські країни, які "не мають нічого" подібного до технологій, розроблених інженерами Маска, "майже повсюдно вирішили вести проти SpaceX регуляторну й ліцензійну війну", а тепер "усі біжать" – саме до Маска.

"Це підкреслює те, про що президент говорить роками: європейські країни залежать від американських технологій, бізнесу й армії. Водночас європейські політичні лідери полюбляють критикувати США – своїх союзників, від яких так залежать", – сказав він.

Проблема зі Starlink

Нагадаємо: Ілон Маск нібито з власної ініціативи розпорядився урізати можливості військового пакета супутникового зв’язку Starshield, який надають Україні. Його дії могли бути заздалегідь не узгоджені з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через проблеми із системами супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, йдеться про обмеження систем Starshield, з якими зіткнулися українські військові.

Своєю чергою Європейська комісія вимагає, щоб компанія SpaceX терміново й у повному обсязі відновила роботу супутникового зв’язку Starlink на території України. У Брюсселі наголосили на критичній важливості сервісу як для українських військових, так і для цивільних потреб.