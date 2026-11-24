Блог | Не хочете, щоб Україна топила російські кораблі біля Лівії? То зупиніть поставки зброї Хафтару

Після удару в Бенгазі реакції розділилися на гучні і змістовні.

Найгучніше прозвучала заява заступника голови Президентської ради Лівії Муси аль-Куні. Він назвав удар "оголошенням війни лівійській державі", вимагає скликати Радбез ООН, внести Зеленського до "терористичного списку" і звернутися до Міжнародного суду ООН.

Звучить грізно, але механізму за цим немає. До того ж Президентська рада ухвалює рішення одностайно, а говорив один її член із трьох. Це трибуна, а не політика. Заява аль-Куні, туарега з Феццану, розрахована насамперед на внутрішньолівійську аудиторію.

Бенгазі звернувся до Радбезу, Тріполі висловився стримано. Важливіше інше: за даними медіа, українська присутність зосереджена в Місураті, а Місурата – фактично самостійний суб'єкт, який рішень із Тріполі не виконує.

Тепер Італія. Сальвіні заявив, що допомогу Україні дають не для того, щоб топити кораблі під дверима Італії. Це передбачувано, тим паче що в Сальвіні в цій історії особистий мотив – "Миротворець". Показовіше, що "тривожною" атаку назвав і Таяні, найпроукраїнськіший член уряду Мелоні.

Те, що Рим нерівно дихає в бік Лівії, не новина. Там ENI, газопровід на Сицилію, міграція і власний канал зв'язку з Хафтаром. Новина в іншому: Україна вперше стала видимою в італійській зоні інтересів. Дратує не сама операція, а те, що про неї сказали вголос.

Зеленський, до речі, недарма наголосив, що дрони українського виробництва. Це відповідь на аргумент Сальвіні ще до того, як він пролунав.

Але головне ось що. Російські поставки Хафтару самі по собі порушують збройове ембарго ООН. Місія ЄС "Іріні", зі штабом у Римі, існує саме для того, щоб їх зупиняти. Вона роками бачила, як російська зброя пливе до портів Хафтара, і не змогла цього зупинити.

Тож якщо Рим хоче тривожитися, йому варто працювати з Україною. Обмінюватися даними про російську логістику, узгоджувати позиції щодо ембарго, радитися тихо, а не через заяви.

Хто не хоче, щоб Україна топила російські кораблі біля Лівії, має сам зупиняти російську зброю для Хафтара.