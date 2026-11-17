"Не благодійність, а обмін": Зеленський зробив західним країнам пропозицію щодо ракет-перехоплювачів до систем ППО. Відео

Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам нові ракети, які Україна вже замовила, в обмін на перехоплювачі для Patriot та IRIS-T з їхніх запасів. Він назвав свою пропозицію "дуже практичною".

Про це він сказав, виступаючи у вівторок на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Окремо український лідер звернувся до США з проханням "не затримувати постачання".

Що запропонував Зеленський

"У нас є дуже практична пропозиція. Україні потрібні перехоплювачі для Patriot та IRIS-T із тих запасів, які вже є в наших партнерів, саме зараз. А натомість ми можемо передати вам нові ракети, які Україна вже замовила, як тільки їх буде виготовлено. Це не благодійність. Це обмін. Ви надаєте нам ракети, які нам потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та кращі ракети. Я вважаю, що це чесна угода", – зазначив президент України.

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Він також звернувся до представників Сполучених Штатів з проханням "не затримувати цих постачань".

"Ми всі розуміємо, що на нові ракети-перехоплювачі існують довгі черги. Але нам вони потрібні тут і зараз, а вам необхідно поповнити свій арсенал. Тож це спосіб вирішити нашу нагальну проблему й водночас допомогти вам отримати нові ракети для власної оборони", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що руйнування, спричинені російською балістикою в Україні, "не лише наші втрати і не лише послаблення нашої позиції в мирних переговорах".

"Це також загроза для всіх вас. Бо кожне влучання робить Росію ще агресивнішою, ще вимогливішою та менш схильною до компромісів", – підкреслив Володимир Зеленський.

Також український лідер звернувся до партнерів з проханням поповнити український парк винищувачів F-16 ще на 40 літаків, бо ті, що є в нас зараз, "замість того, щоб літати, проводять багато часу на ремонті".

Що передувало

Президент США Дональд Трамп ще у липні, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, особисто заявляв, що США згодні надати Україні ліцензію на виробництво боєприпасів до систем ППО Patriot.

Щоправда, потім Трамп говорив, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею відповідної ліцензії.

Так чи так, у вересні Володимир Зеленський стверджував, що Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Як повідомляв OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Сполучені Штати та Україна вже ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.