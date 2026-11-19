"Не агресору вимагати гарантії безпеки": прем'єр Британії назвав Росію "найбільшим невдахою цієї війни"

Росія не може висувати нереалістичні вимоги щодо гарантій безпеки, оскільки саме вона розпочала війну проти України. Європа готова до мирних переговорів, але й надалі твердо підтримуватиме Київ, зокрема посилюватиме військову допомогу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час пресконференції в Берліні після зустрічі Коаліції охочих. Він наголосив, що європейські партнери мають спільне розуміння того, на які умови під час мирних переговорів можуть погодитися, а які є неприйнятними.

Росія не може диктувати умови безпеки

Бернем заявив, що визначати масштабні й нереалістичні вимоги у сфері безпеки не може сторона, яка виступає агресором у війні.

"Не агресору в цьому конфлікті визначати масштабні й нереалістичні вимоги у сфері безпеки – у цьому ми всі цілком одностайні", – наголосив він.

Водночас прем'єр підкреслив, що Європа готова розпочати серйозні дискусії щодо європейської безпеки лише після укладення мирної угоди між Україною та Росією.

За його словами, європейські країни чітко розуміють, на які умови вони можуть погодитися під час переговорів, а які не приймуть. При цьому партнери залишаються на боці України.

Європа посилить підтримку України

Бернем наголосив, що головне послання Великої Британії до Коаліції охочих – необхідність нарощувати підтримку України. Він запевнив, що не лише Лондон, а й інші партнери, представлені за столом переговорів, зобов'язуються посилити свою допомогу.

Окремо британський прем'єр привітав майбутній пакет підтримки від Європейського Союзу та нагадав про внесок своєї країни.

За його словами, під час нещодавнього затвердження бюджету Велика Британія погодила пакет підтримки обсягом 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Крім того, у день зустрічі було оголошено про надання Україні 1000 безпілотників великої дальності британського виробництва.

Також Велика Британія спільно з Норвегією будуватиме для України два швидкісні бойові катери.

"Сподіваюся, цей сигнал дуже чітко почують у Москві", – зазначив Бернем. Він запевнив, що Лондон залишатиметься поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, і не відступить від своєї підтримки.

Росія – найбільший невдаха цієї війни

Оцінюючи перебіг російсько-української війни, Бернем визнав, що нинішній конфлікт є ситуацією, у якій програють усі сторони. Водночас найбільшим невдахою він назвав саме Росію.

За словами британського прем'єра, лише за два місяці російська армія зазнає на фронті більших втрат, ніж Радянський Союз за всі роки війни в Афганістані.

Попри це, Бернем вважає, що зараз настав момент для руху до миру – з огляду на участь США в переговорному процесі та досягнутий прогрес.

"Європа готова до переговорів. Ми чітко розуміємо, на що можемо погодитися, а на що – ні. Але ми також твердо стоїмо на боці України", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZ.UA, Британія готує для України новий пакет військової допомоги на 260 мільйонів фунтів стерлінгів. Він передбачає постачання понад 1000 ударних безпілотників великої дальності, а також морських, логістичних і розвідувальних дронів. Частина нової зброї зможе долати понад 1000 кілометрів і допоможе українським військовим уражати цілі далеко за лінією фронту.