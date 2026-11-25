Найважча ситуація на Дніпровщині й Запоріжжі: Зеленський розповів про відновлення енергетики після російських ударів

Українські енергетики продовжують ремонтні й відновлювальні роботи та "часто роблять просто неможливі, неймовірні речі", щоб відключень світла було менше. Станом на 25 листопада найбільш складною ситуація залишалась у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це у традиційному вечірньому зверненні до громадян повідомив президент Володимир Зеленський. Відеозапис опублікований на YouTube-каналі ОП.

Енергетика

Глава держави зазначив, що всюди, де відбулися ворожі обстріли критичної інфраструктури, працюють ремонтні бригади. Час від часу процес доводиться переривати через загрози нових ударів.

"Найбільш складно зараз у Дніпрі, на Дніпровщині, також у Запоріжжі. Необхідне обладнання, сили для відновлення всюди є, і це дуже важливо", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що енергетики "роблять часто просто неможливі, неймовірні речі та працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям".

"У росіян тактика незмінна: вони б'ють саме по лініях і по мережах, по підстанціях б'ють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати, і відповідати будемо достойно", – анонсував він.

Операція ССО

Президент подякував воїнам із Сил спеціальних операцій Збройних сил України, які здійснили атаку по аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область РФ), звідки регулярно піднімається російська для обстрілів України.

"Нашими дронами сьогодні уразили російський військовий аеродром. Саме той, із якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні. Зараз ми уточнюємо, які саме збитки отримали росіяни цього разу", – сказав глава держави.

Він додав, що Сили оборони продовжуватимуть відповідати противнику.

"Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі", – підкреслив президент.

FREYJA

У середу Зеленський провів нараду щодо нашої антибалістичної програми FREYJA.

Наразі для України важливо прискорити постачання зенітних ракет від партнерів, зокрема для Patriot та інших систем ПРО.

"На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему", – проінформував президент.

Він подякував усім країнам і компаніям, які приєднались до цієї роботи.

На цьому етапі наш ВПК вирішує питання "щодо компонентів та інших технічних речей". "Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об'єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", – розраховує Зеленський.

"Рамштайн"

Міністр оборони Євгеній Хмара 25 листопада доповів про результати відряджень на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), які відбувалися у Брюсселі, Берліні й Осло.

"Я хочу подякувати партнерам за підтримку України, нашого захисту. "Рамштайн" дав додаткові пакети, серед них більш ніж 700 мільйонів доларів на програму PURL. Це саме на перехоплювачі проти балістики", – проінформував Зеленський.

Норвегія допоможе нам із ППО: з виробництвом, розвитком нових перехоплювачів, а також інших українських дронів.

Із Німеччиною є рішення про новий рівень оборонної співпраці. "Ми поширюємо наш досвід управління обороною, наш досвід щодо захисту. Деталізували, що саме – пріоритетні речі для нас наступного року в обороні. І ключове – ППО, авіація, дрони, а також РЕБ", – повідомив президент.

"Ми говорили й про співпрацю з іншими партнерами для того, щоб отримати від них необхідну зброю, необхідну підтримку. Головне – має бути більше перехоплення російських ракет і дронів. І тут багато залежить саме від наших партнерів. Я хочу подякувати кожному, хто готовий підтримувати Україну, підтримувати наших людей зараз і зимою", – підсумував він.

Як писав OBOZ.UA:

– Вашингтон досі не погодив передачу Києву близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про боєприпаси американського виробництва, постачання яких уже було домовлене й оплачене європейськими союзниками.

– Окрім цього, у Пентагоні досі залишається заблокованим процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. ЗМІ заявляють, що оформлення документації затримується на рівні заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення Майкла Даффі.