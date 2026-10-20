Блог | Навроцький хоче стати польським Трампом, або Як праві готують захоплення всієї влади в Польщі

Питання про те, чи в Польщі буде створений спільний політичний блок об'єднаної правиці активно обговорюється від часу перемоги на президентських виборах Кароля Навроцького. Проте на моє переконання, це вже не так питання чи вдасться президенту об'єднати усі парламентські партії праворуч від політичного центру, як про те коли він це публічно оголосить. До кінця 2026 року чи весною 2027 року?

Основна мета польських правих не лише знову повернутись до влади, яку вони втратили після поразки "Право та справедливість" у 2023 році, але залишитись при владі якомога довше та за можливості змінити політичну систему під себе. І для цього їм потрібно не лише отримати більшість у двопалатному парламенті, але також змінити існуючу систему урядування – з парламентської на суперпрезидентську.

Багатопартійна парламентська демократія у Польщі по суті щораз більше трансформується до двоблокової президентської республіки, уподібнюючись до американської. В силу тривало існуючої у Польщі поляризації суспільства та політичного процесу між умовними праворадикальними консерваторами та лівоцентристськими лібералами завдання кожного з обох таборів за результатами виборів здобути більше половини мандатів (більше 230 мандатів у Сеймі та більше 5о мандатів у Сенаті), і чим більше, тим краще, а вже після цього наступне непросте завдання – розподілити ці мандати у середині власного неоднорідного, строкатого блоку. Ця проблема однакова як для умовного табору Кароля Навроцького, так і табору Дональда Туска / Радослава Сікорського (непросте завдання формування лівоцентристського ліберального блоку це тема окремого допису)

Основна дилема, яка була на шляху формування Об'єднаного правого блоку, це токсичність співпраці з ксенофобною, антиєвропейською, антисистемною ультраправою партією українофоба та антисеміта Ґжеґожа Брауна "Конфедерація корони польської", яка має підтримку близько 8% виборців. Без неї правиця не має шансів претендувати на формування більшості у Сеймі та Сенаті за результатами парламентських виборів у жовтні 2027 року. Попри те, що все ще лідер опозиційної ПіС Ярослав Качинський декларує неготовність йти разом на вибори з конфедератами, проте для президента Навроцького це ніколи не було проблемою. Людина, яка бачить себе польським Трампом абсолютна влада важливіша за будь-які умовності морально-етичного та репутаційного характеру. Тоді як для самого Брауна союз із системною правицею це спосіб подолати "санітарний кордон", який існує довкола "Конфедерації корони польської" як руконепотискаючою політичною силою та стати частиною правлячого естеблішменту.

Фактичним центром тяжіння, політичним орієнтиром та електоральним локомотивом польської правиці є Кароль Навроцький, який будучи номінальним висуванцем "Права та справедливість", давно переріс та випередив теперішній потенціал колись правлячої політичної сили (рівень підтримки якої впав до 17%), яка за останні роки безуспішних намагань об'єднати правицю довкола себе сама суттєво маргіналізувалась та деградувала. Тому останні два роки цю роль на себе перебрав президент, який став центром тяжіння усього правого спектру польської політики. Це при тому, що сам Навроцький немає власної політичної партії, яка була б йому безумовно вірною. Саме цього від прагне за результатами виборів наступного року, щоб отримати контроль не лише над парламентом, але також над урядом, з яким він від моменту обрання президентом перебуває у постійній конфронтації через боротьбу за повноваження, владу та вплив на прийняття рішення. Саме цим пояснюється рекордна кількість вето на закони уряду Туска, а також боротьба з урядом за Конституційний Суд.

Коли Навроцькому вдасться об'єднувати довкола себе усі праві політичні партії, він з високою ймовірністю отримає шанс призначення власного прем'єр-міністра Збіґнєва Боґуцького (теперішній голова президентської канцелярії), що при наявності правої більшості у Сенаті та Сеймі дозволить йому керувати одноосібно у де-факто суперпрезидентській республіці (щоб це стало де-юре необхідна конституційна реформа). Хоча навіть за цих умов його влада не буде абсолютною, оскільки блок правих сил це строката коаліція з консервативної "Права та справедливість" Ярослава Качинського, правоцентриської "Розвиток плюс" Матеуша Моравецького, крайньо правої "Конфедерації" Славоміра Менцена та Кшиштофа Босака і антисистемної "Конфедерації корони польської" Ґжеґожа Брауна, кожна з яких має власні амбіції та цілі, крім спільної ненависті до прем'єр-міністра Дональда Туска, правлячої Громадянської коаліції, лівиці та "ліберастів". Крім цього багато діючих депутатів від опозиційного ПіС, які за результатами розподілу квот у середині Об'єднаного правого блоку не отримають гарантованого місця для переобрання починають бунтуватись та можуть піти на вибори у своїх одномандатних округах самовисуванцями, суттєво ускладнивши шанси висуванців Правиці.

Що означатиме формування Об'єднаного правого блоку і його перемоги на парламентських виборах у 2027 році для України та двосторонніх українсько-польських відносин? Закономірною інституалізацією того шляху, яким рухається Польща з 2023 року! Відносини між державами надалі погіршуватимуться, з тією лише важливою деталлю, що тепер усі антиукраїнські заяви у польському публічному політичному дискурсі стануть частиною офіційної державної політики Польщі. Варто забути про такі означення, як "дружні", "партнерські", "паритетні", "взаємовигідні" двосторонні відносини, а натомість призвичаюватись до "конкурентних", "нерівноправних", "прагматичних", "односторонніх".

Враховуючи той факт, що польські праві з дуже високою ймовірністю сформують Об'єднаний правий блок, який з більшою ймовірністю, ніж Об'єднаний ліберальний блок (про який також давно говорять, але наразі немає видимого прогресу в його формуванні), здобуде більшість голосів за результатами виборів 2027 року, що дозволить їм сформувати пропрезидентську більшість, яка призначить прем'єр-міністром креатуру президента Кароля Навроцького, українській владі вже зараз варто перебудовувати власну трансакційну політику у відносинах з Польщею після жовтня 2027 року таким чином, щоб максимально захистити національні інтереси України, зокрема на шляху до членства в Європейському Союзі, де Варшава на наступні щонайменше чотири роки (до початку 2032 року) стане основною та, можливо, непереборною проблемою. І не факт що ціна, яку виставить Україні конфедеративна Польща, буде виправданою та кращою за ту, яку пропонує Україні Трамп, примушують нас до несправедливого миру.