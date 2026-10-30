"НАТО воюватиме інакше, ніж Україна": в Північноатлантичному альянсі пообіцяли дати відсіч, якщо Росія нападе

НАТО у разі нападу Росії на державу-члена Альянсу залучить військово-повітряні та військово-морські сили, а також завдаватиме високоточних ударів великої дальності по російській території. Альянс має значно ширші військові можливості, ніж Україна, яку від початку повномасштабної війни обмежували у використанні певних систем озброєння.

Про це заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю Укрінформу на полях спеціального заходу брюссельського офісу Київського безпекового форуму. Він зазначив, що НАТО уважно вивчає досвід українського спротиву, однак у разі прямого конфлікту з Росією воюватиме інакше.

НАТО використає авіацію, флот та далекобійні удари

Бауер пояснив, що Україна була змушена будувати власну модель ведення війни через обмеження, які західні держави встановлювали щодо використання наданого їй озброєння.

"Україна змушена вести цю війну в певний спосіб, оскільки США та інші західні держави обмежували або й забороняли використання нею певних систем озброєння. Тож НАТО воюватиме інакше, ніж Україна, проти росіян", – сказав адмірал.

За його словами, у разі нападу Росії на НАТО Альянс задіє військово-повітряні сили, військово-морський флот і високоточні далекобійні удари по території РФ.

Бауер зазначив, що Україна нині дедалі частіше застосовує подібний підхід завдяки власним розробкам. За його словами, на початку повномасштабної війни обмежені ресурси змусили Україну активно розвивати безпілотні системи, які стали, зокрема, відповіддю на дефіцит артилерійських боєприпасів.

Потенціал НАТО значно перевищує можливості України

Окремо Бауер порівняв можливості української авіації з потенціалом Альянсу.

Він зазначив, що навіть наявність в України винищувачів F-16 не може зрівнятися з повним набором авіаційних спроможностей НАТО, до якого входять, зокрема, стратегічні бомбардувальники та літаки F-35, F-22, F-15 і F-16 та інші можливості, що є в розпорядженні Альянсу,

"Тож нам слід бути уважними й зробити правильні висновки з досвіду України. Проте НАТО не обов’язково воюватиме з росіянами так само як доводиться воювати вам", – сказав адмірал.

У НАТО планують зламати ворога

Бауер вважає, що регіональні плани Альянсу відповідають завданням із протидії можливій російській агресії.

Він послався на слова головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Гринкевича, який кілька тижнів тому виступав на форумі у Варшаві. За словами Бауера, позиція полягала в тому, що стаття 5 Вашингтонського договору залишається непорушною, а американські війська в Європі діятимуть у складі НАТО.

Спочатку їхнім завданням буде заблокувати російські сили, за потреби – послабити їхній наступ, а якщо конфлікт затягнеться – "зламати ворога", сказав адмірал.

Йдеться, за його словами, також про знищення промислового комплексу та логістичної інфраструктури, необхідних Росії для ведення тривалої війни. Бауер порівняв це з діями України, яка завдає ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах.

"Генерал Гринкевич, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, якраз говорив про це на форумі у Варшаві лише кілька тижнів тому. Його повідомлення полягало в тому, що стаття 5 – непорушна, а американські війська в Європі діятимуть у складі НАТО: спершу – щоб заблокувати росіян, за потреби – щоб послабити їхній натиск, а якщо конфлікт затягнеться – щоб зламати ворога. Ідеться про промисловий комплекс і логістичне забезпечення тривалої війни – їх нам доведеться зруйнувати (так само, як Україна тепер діє проти Росії, атакуючи нафтопереробні заводи та інші об’єкти)", – заявив адмірал.

США залишаються з НАТО

На запитання про політичну готовність усіх союзників НАТО дати відсіч Росії Бауер заявив, що виступ генерала Гринкевича у Варшаві не міг відбутися без попереднього узгодження з Білим домом.

На його думку, це було сигналом президента США Дональда Трампа для НАТО: "Америка – з Альянсом, стаття 5 – непорушна, а регіональні плани – готові до застосування".

Водночас Бауер розповів, що НАТО має механізми посилення своїх сил у разі, якщо за даними розвідки Росія нарощуватиме військове угруповання на певному напрямку.

За його словами, бойові групи в різних країнах можуть бути збільшені приблизно з тисячі до п’яти тисяч військових – до рівня бригади. Він наголосив, що відповідні плани вже узгоджені на політичному рівні, тому на певному етапі у межах цих планів, будуть здійснені відповідні кроки.

Бауер зазначив, що раніше щодо таких заходів точилися б дискусії про їхню доцільність, тоді як тепер відповідні рішення вже закладені в регіональні плани Альянсу.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше головнокомандувач альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що НАТО готове реагувати на потенційну ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи. Також союзники по НАТО узгодили три оперативні регіональні оборонні плани.