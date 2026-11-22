НАТО проведе засідання через російські ракети в Польщі: подробиці

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 23 листопада відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради. Приводом для екстреного збору стало порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та безпілотником під час масованої атаки РФ на західні регіони України.

На майбутньому засіданні Польщу представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський. Про це повідомляє видання RMF24.

Очікування Варшави та підготовка до зустрічі

Міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що Варшава розраховує на рішучу реакцію партнерів і "потужну підтримку від союзників по НАТО у справі посилення захисту східного кордону".

За його словами, на зустрічі будуть представлені конкретні пропозиції та визначені нові варіанти дій. Напередодні глава польського оборонного відомства вже обговорив деталі майбутніх кроків із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, а також подякував генсеку Альянсу Марку Рютте за оперативну реакцію.

Північноатлантична рада – головний директивний орган НАТО, до якого входять представники всіх держав-членів (посли, міністри або глави держав).

Хронологія інциденту

Порушення повітряного простору на південному сході Польщі сталося рано-вранці 20 листопада на тлі однієї з найбільших російських атак на захід України. На територію країни залетіли три повітряні об’єкти. Два з них упали в Підкарпатському воєводстві, один – у Люблінському воєводстві.

За попередніми даними польської прокуратури, в одному з випадків достовірно підтверджено падіння крилатої ракети Х-101. У двох інших епізодах, найімовірніше, йдеться про ще одну ракету та реактивний безпілотник. Польська влада уточнила, що унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Реакція керівництва НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 21 листопада відвідав Варшаву, де провів консультації з президентом і прем’єр-міністром Польщі. Він запевнив польську сторону в цілковитій солідарності й наголосив на необхідності детального розслідування інциденту для коригування оборонних планів.

"Польща – сильний союзник, у вас тут чудові війська, і тепер нам потрібно точно з’ясувати, що сталося. Командувач силами НАТО в Європі зробить усе можливе, щоб точно визначити, де є загрози для нашої системи стримування й оборони, аби за потреби ми могли внести зміни", – заявив Рютте.

Як повідомляв OBOZ.UA, 20 листопада у Польщі під час атаки РФ на Україну впали ракети X-101 і реактивний "Шахед". На ситуацію відреагували керівництво країни та НАТО.