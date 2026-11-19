"НАТО і ЄС будуть значно надійнішими": Зеленський назвав найкращу гарантію безпеки Україні

Володимир Зеленський назвав членство України в НАТО та Європейському Союзі найкращою гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всієї Європи. За словами глави держави, під час зустрічі він предметно обговорив питання безпекових гарантій для України з лідерами країн Е3 та іншими партнерами.

Про це президент заявив під час спілкування з медіа за підсумками засідання Коаліції охочих. Зеленський подякував їм за підтримку і чітку позицію щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Президент наголосив, що НАТО та Європейський Союз були й залишатимуться основами європейської архітектури безпеки. Водночас він звернув увагу на внесок, який Україна може зробити в посилення цих структур.

"І всі ми розуміємо, що з українською силою, з українським досвідом, з українськими технологіями НАТО і ЄС будуть значно надійнішими захисниками європейського способу життя і європейської безпеки", – сказав Зеленський.

Окремо глава держави підкреслив значення вступу України до Євросоюзу. За його словами, це також цілком конкретна гарантія безпеки для всіх європейських країн.

Спільне майбутнє

Зеленський закликав партнерів визнати реальність, у якій членство України в НАТО та ЄС є важливою умовою довгострокової безпеки Європи.

"Треба цю реальність усім визнати – фактично ми до цього всі підходимо. І саме у цьому відповідь, як зробити, щоб війни в Європі більше не було на десятки років", – підсумував президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США вдалося вмовити Росію на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, – Кушнер