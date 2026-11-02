Нардеп від "Батьківщини" святкував день народження у день жалоби за загиблими від російського удару: подробиці вечірки. Відео

Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Валерій Дубіль 9 жовтня влаштував святкування в ресторані "Альфреско" на Обухівській трасі під Києвом. Захід відбувся у день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Прилуках, а серед гостей були політики, чиновники, бізнесмени та представники громадських організацій.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Слідства.Інфо. Вони зафіксували гостей, які прибували до ресторану, а також потрапили всередину закладу, де лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко виголосила тост на честь Дубіля.

Що відомо про святкування нардепа

За даними журналістів, вечірка відбулася 9 жовтня 2026 року в ресторані "Альфреско". За два дні до цього Дубіль публікував допис про російський удар по багатоповерхівці у Прилуках на Чернігівщині та повідомляв, що його команда з благодійного фонду "Надія" допомагає постраждалим. Унаслідок атаки загинули 22 людини, ще 54 отримали поранення, серед них – семеро дітей.

Журналісти наголосили, що святкування відбувалося на третій день жалоби за загиблими мешканцями Прилук. Водночас під час підготовки матеріалу вони з’ясували, що захід міг поєднувати дві події – день народження нардепа та зустріч Християнського корпусу.

Гості на святкуванні в ресторані "Альфреско". Джерело: Скриншот

На парковці ресторану знімальна група зафіксувала низку політиків і публічних осіб. Серед них – депутат Київради Володимир Старовойт, голова Житомирської обласної організації "Батьківщини" Олександр Дубенко, депутатка Київради Ганна Свериденко, депутатка Дніпропетровської облради Олена Плахотнік, народні депутати Микола Томенко та Михайло Волинець, а також представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

На святкування також прибули лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, командир батальйону "Братство" та засновник Християнського корпусу Олексій Середюк, колишній голова Херсонської ОДА Андрій Путілов та інші представники політичних і бізнесових кіл.

Валерій Дубіль та Юлія Тимошенко. Джерело: Скриншот

Тимошенко виголосила тост на честь Дубіля

Журналісти потрапили до ресторану, коли Юлія Тимошенко зверталася до присутніх із промовою. Вона розповіла історію про те, як Дубіль намагався десять днів жити за заповідями, та побажала йому й надалі дотримуватися таких принципів.

"Якщо Господь буде на першому місці, то все інше буде на своєму місці. От ти живеш так, і ми всі теж хочемо так жити, і сподіваємося, що ти нас потрошку навчиш так жити", – сказала Тимошенко.

Вона також подякувала нардепу за те, що він зібрав "таку славну команду", та підняла келих за нього і його родину.

Валерій Дубіль та Юлія Тимошенко. Джерело: Скриншот

Скільки могло коштувати святкування

"Слідство.Інфо" зателефонувало до ресторану, щоб дізнатися про вартість оренди залів. За словами працівниці закладу, депозит для найбільшої зали, розрахованої приблизно на 100 гостей, становить 500 тис. грн. Якщо захід відбувається у п’ятницю, суботу або неділю, додатково потрібно сплатити 100 тис. грн за оренду.

Таким чином, вартість такого заходу могла становити близько 600 тис. грн без урахування інших можливих витрат. Журналісти зазначили, що за законодавством народний депутат має повідомити про суттєві зміни в майновому стані, якщо його витрати перевищують встановлений поріг. Однак у реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції вони не знайшли відповідного повідомлення від Дубіля.

Що відповів Валерій Дубіль

У коментарі журналістам Дубіль пояснив, що його привітання з днем народження під час заходу не було заздалегідь запланованою частиною програми. За його словами, деякі гості давно хотіли побачитися з ним і скористалися нагодою, щоб привітати.

"Це був захід "Християнського корпусу", я був запрошений як стратегічний партнер, а те, що люди хотіли, які мене не бачили і три тижні хотіли мене привітати і хтось сказав слово, то зрозуміло, що я ж не заперечував", – пояснив журналістам Дубіль.

Валерій Дубіль. Джерело: Скриншот

Водночас Дубіль повідомив, що разом із дружиною оплатив власне перебування на заході. Він припустив, що це могло коштувати до 5 тис. грн на людину.

Нардеп також пояснив, що його день народження був за три тижні до зустрічі. Як він стверджував, частина гостей просто хотіла привітати його, а подарунки нібито призначалися Християнському корпусу та згодом мали бути передані на фронт.

Водночас журналісти поспілкувалися з деякими відвідувачами, які підтвердили, що приїхали саме на день народження Дубіля. Зокрема, депутат Черкаської міськради Ігор Мельников розповів, що подарував імениннику картину. Інші гості також згадували про привітання та подарунки.

Ігор Мельников та Віталій Свіщов

У розслідуванні зазначається, що серед присутніх були люди, які фігурували в антикорупційних розслідуваннях або кримінальних провадженнях. Журналісти звернулися до зафіксованих гостей із запитаннями про мету їхнього візиту, однак із частиною відвідувачів поспілкуватися не вдалося.

Нагадаємо, народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль у 2025 році почав користуватися автомобілем AUDI Q7 2024 року випуску, вартість якого становить майже 3,7 млн грн. Загалом на нього та його родичів записаний 31 об'єкт нерухомості в Україні, а також недобудований будинок на Кіпрі, мотоцикл і чотири автомобілі.

Як писав OBOZ.UA, Валерій Дубіль у 2025 році задекларував користування будинком у Києві площею 462,5 кв. м. Нерухомість належить його падчерці Віті Присяжнюк.