НАБУ навіть не відповіло на офіційне запрошення парламенту: Гончаренко обурився поведінкою керівництва Бюро

Голова парламентської ТСК Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради розкритикував керівництво НАБУ і САП через неявку на засідання комісії та закликав очільників антикорупційних органів припинити ігнорувати парламентський контроль.

Приводом для виступу стала відсутність на засіданні ТСК усіх п’ятьох запрошених. За словами народного депутата, НАБУ навіть не надало відповіді на офіційне запрошення, надіслане ще 19 листопада.

"НАБУ не може знайти в СЕДО запрошення від парламенту? Ви знущаєтесь з нас?" – обурився Гончаренко.

Нардеп наголосив на необхідності підзвітності антикорупційних органів українському парламенту та закликав їхнє керівництво особисто прийти на засідання комісії й відповісти на запитання депутатів.

"Припиніть ганьбитися! Приходьте в парламент, звітуйте!" – заявив Гончаренко.відео