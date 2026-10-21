"Наближаємося до завершення війни, ми ближче, ніж будь-коли": Трамп – на тлі удару РФ балістикою по Києву

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заговорив про наближення завершення війни в Україні. Він наголосив, що кінець війни "ближче ніж будь-коли.

Заява американського лідера пролунала на тлі російського удару балістикою по Києву ввечері, 21 жовтня. Відео оприлюднили в Х Clash Report.

Нові заяви Трампа

"Я підготував ґрунт раніше, але днями я розмовляв із Володимиром Путіним про врегулювання війни з Україною, до якої, до речі, я думаю, ми наближаємося. Можливо, зараз ми були найближче", – наголосив очільник Білого дому.

Він додав, що також під час розмови з російським диктатором просив його випустити Стівена Хаббарда, якого викрали з його будинку в Україні після повномасштабного вторгнення та засудили до шести років ув’язнення, "і він погодився це зробити...".

РФ продовжує обстріли України

Варто зазначити, що увечері, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів балістикою по Києву. Столиця опинилася під атакою ворожих балістичних ракет, є постраждалі та руйнування. У столиці було чутно щонайменше шість вибухів.

Нагадаємо, 21 жовтня російський дрон атакував Чортків Тернопільської області. Поранення дістали троє людей, зокрема двоє дітей 2010 року народження. На території приватного домогосподарства спалахнула пожежа.

Також російські війська атакували торговельний заклад мережі "Метро" в Рівному та житловий сектор. В одному з будинків виникла пожежа, яку згодом локалізували. За даними начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, обійшлося без постраждалих.

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