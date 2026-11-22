"На весь терор цих покидьків буде справедлива відповідь": Зеленський відреагував на російські обстріли у неділю. Відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповіді на російські атаки по цивільній інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Незабаром очікується новий рівень оборонної співпраці з міжнародними партнерами та важливі кроки щодо європейської інтеграції України.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Інформація оприлюдненена в його офіційному Telegram-каналі.

Зеленський прокоментував наслідки російських ударів по Київщині, зокрема атаку на житловий будинок у Димері, а також ситуацію з енергопостачанням у кількох регіонах країни.

Президент повідомив, що ввечері рятувальникам вдалося дістати з-під завалів у Димері Київської області дитину. Хлопчику надають необхідну медичну допомогу.

Станом на момент звернення внаслідок російського удару по житловому будинку загинули четверо людей. Ще десять осіб залишалися зниклими безвісти.

Ліквідація наслідків обстрілу. Джерело: ДСНС України.

"Рятувальна операція триває весь день. Немає досі інформації про 10 людей, на жаль. Станом на цей час відомо, що загинули чотири людини", – сказав Зеленський.

Рятувальники. Джерело: ДСНС України.

Він уточнив, що російський дрон типу Shahed влучив у багатоповерхівку та фактично зруйнував один із під’їздів. Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися через повторні повітряні тривоги та загрозу нових атак.

Завали. Джерело: ДСНС України.

На місці працювали понад 130 рятувальників. Президент наголосив, що операція триватиме до встановлення долі всіх людей, які можуть перебувати під завалами.

Наслідки атаки РФ. Джерело: ДСНС України.

Також Зеленський згадав про російські удари по інших населених пунктах Київщини. У Вишневому окупанти атакували продуктовий магазин: троє людей загинули, ще 13 отримали поранення. Крім того, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Білоцерківському районі.

"Постійний російський терор, постійні знущання від цих покидьків, і на весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді", – заявив глава держави.

Окремо президент розповів про ситуацію в енергетичному секторі після російських атак. За його словами, противник змінив тактику та зосередився на знищенні електромереж і ліній електропередачі.

"Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу", – наголосив Зеленський.

Ситуація в цих регіонах залишається складною, а відключення електроенергії є значними. Водночас в Одесі вже вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики також працюють над забезпеченням альтернативного електропостачання.

Відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Кам’янському, Харківській та Полтавській областях. Необхідне обладнання та ресурси для ремонтів є.

Він подякував працівникам енергетичних компаній, комунальникам, ремонтним бригадам і рятувальникам ДСНС, які цілодобово працюють над відновленням електропостачання.

Військові також отримали конкретні завдання щодо протидії новій тактиці російських атак.

Наприкінці звернення глава держави анонсував важливі міжнародні зустрічі, які мають відбутися наступного тижня. Зокрема, заплановані переговори міністра оборони України з партнерами щодо подальшої підтримки та розвитку оборонної співпраці.

"Готуємо фактично новий рівень нашої оборонної співпраці з партнерами", – повідомив президент.

Крім того, Україна планує важливі кроки із сусідніми державами – членами Європейського Союзу. Йдеться про просування європейської інтеграції, виконання досягнутих домовленостей і наближення до повноправного членства в ЄС.

Зеленський назвав відносини з Євросоюзом однією з необхідних гарантій безпеки для України та її громадян.

"І Росія своїми ударами Україну не зламає. І обов’язково відчуватиме відповіді там, де Україна вважатиме за потрібне", – підсумував глава держави.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. 23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.