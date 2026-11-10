На переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіа

У вівторок, 10 листопада, Україна та Росія під час першого дня переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах досягли домовленості щодо проведення масштабного обміну полоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом, однак кількість людей, яких планують повернути, поки невідома.

Тристоронні переговори на сьогодні завершилися. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Одним із результатів першого дня переговорів стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Його планують провести найближчим часом.

23 жовтня Україна та Росія провели черговий масштабний обмін полоненими. На рідну землю повернулися нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Як повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, під час обміну полоненими 23 жовтня вдалося повернути найбільшу кількість засуджених у Росії військових – 86. Один із них – 29-річний нацгвардієць з Кривого Рогу, захисник Маріуполя Віктор Скорик.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українська сторона очікує на "конструктивний діалог" під час тристоронніх перемовин, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Значна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях і подальших обмінах полоненими.