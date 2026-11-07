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На горизонті з’явився можливий новий президент США: що про нього відомо
На горизонті з’явився можлив...
Джерело: Facebook Івана Яковини
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Джон Оссофф – сенатор від штату Джорджія. Дуже талановитий молодий політик – йому лише 39 років.
Спокійний, розсудливий, переконливий. Живе втілення вислову "здоровий глузд". Усім раджу стежити за його кар’єрою. Цілком допускаю, що він стане президентом США у 28 році. Якщо це станеться, він буде першим євреєм, який обійме цю посаду.
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Джерело:facebook.com
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