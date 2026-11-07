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Іван Яковина

Український журналіст

Новини політики / Думки
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На горизонті з’явився можливий новий президент США: що про нього відомо

На горизонті з’явився можлив...

Джерело: Facebook Івана Яковини

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Джон Оссофф – сенатор від штату Джорджія. Дуже талановитий молодий політик – йому лише 39 років.

Спокійний, розсудливий, переконливий. Живе втілення вислову "здоровий глузд". Усім раджу стежити за його кар’єрою. Цілком допускаю, що він стане президентом США у 28 році. Якщо це станеться, він буде першим євреєм, який обійме цю посаду.

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Джерело:
facebook.com