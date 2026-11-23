Блог | Чого боїться Трамп, або Чому Путін саме зараз затягує зашморг

Трамп просто боїться?

Принаймні після зустрічі в Шеньчжені Трамп остаточно розкрився як пособник Путіна. Якщо раніше він ще намагався якось це приховувати, то тепер, здається, навіть бравує цим.

Я вже висловлював тут версію, чому він так поспішає. З 3 січня йому доведеться мати справу з новим ворожим Конгресом. Тому Трамп і його оточення намагаються якнайшвидше отримати закордонні активи "Лукойлу" та інші хабарі, обіцяні Путіним. Для цього їм необхідно терміново змусити Україну прийняти російські вимоги.

Але можлива й інша версія. Путіну необхідно поспішати не менше, ніж Трампу.

Про можливий російський компромат на Трампа говорять давно. Нові документи у справі Епштейна та Максвелл, які доводять їхній тісний зв’язок із російською агентурою, підтверджують високу ймовірність наявності у Кремля такого компромату.

Цінність будь-якого компромату на політика залежить від того, наскільки він впливовий. Нікому не потрібен компромат на політичних пенсіонерів. Через півтора місяця, коли почне працювати новий Конгрес, вплив Трампа різко ослабне. Після завершення президентського терміну він залишить Білий дім. Сам компромат нікуди не дінеться, але як важіль впливу на політику США він утратить цінність.

Якщо Кремль справді тримає Трампа на гачку, то тиснути на нього найвигідніше саме зараз, поки Рудий ще при силі й може зробити щось реальне в інтересах шантажистів. Тому Путін зацікавлений різко посилити шантаж. У зв’язку з цим за вже цілком безсоромним улесливим підлещуванням Трампа до Путіна може стояти просто страх.

Якщо ця версія правильна, у Путіна залишилося мало часу. Тому саме зараз він остаточно притис Трампа до стіни. Ще трохи – і золота карета Трампа перетвориться на гарбуз, а путінський компромат на нього – на нічого не вартий непотріб.