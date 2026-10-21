"Мирні обговорення пройшли конструктивно": Віткофф анонсував тристоронні зустрічі на технічному рівні

У США стверджують, що перемовини про мирне врегулювання російсько-української війни продовжаться у тристоронньому форматі (Київ, Вашингтон, Москва). Майбутні зустрічі відбудуться на технічному рівні.

Про це 21 жовтня заявив спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф, який вчергове відвідав Російську Федерацію. Про результати розмови він повідомив на платформі X (Twitter). Зазначимо, що іншого американського спецпредставника Джареда Кушнера на зустрічі з росіянами в четвер не було (причиною називають його хворобу).

Віткофф нагадав, що останні розмови з російськими, українськими та європейськими лідерами відбулися в Осло (Норвегія) та Санкт-Петербурзі (РФ).

Із кремлівським диктатором Володимиром Путіним Віткофф зустрівся, "щоб розвинути прогрес, досягнутий в Осло під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, та обговорити рамкові умови миру".

Ще одна причина поїдки – "подякувати за звільнення американського громадянина Стівена Габбарда, який зможе повернутися додому до своєї родини", написав представник Вашингтона.

Він стверджує, що обговорення були конструктивними. "Вони триватимуть у форматі тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Росією та Україною на технічному рівні", – зазначив Віткофф.

Наприкінці допису він розхвалив свого боса. Мовляв, попереду ще багато важливої ​​роботи, але Трамп "залишається відданим меті завершити цю війну та досягти всеосяжного й довготривалого миру, який забезпечить безпеку та процвітання для прийдешніх поколінь".

Повний текст допису (мовою оригіналу). Джерело: Скриншот X (Twitter) @SEPeaceMissions

Кушнер також висловився про дипломатичне врегулювання. На своїй сторінці в X зять Трампа написав, що в останні дні "спостерігається обнадійливий прогрес".

Він подякував президенту Сполучених Штатів "за лідерство", а українським, європейським і російським представникам – "за конструктивну взаємодію".

"Попереду ще багато складної роботи, проте ми маємо реальну можливість залишити цю війну в минулому й закласти фундамент для тривалого миру, безпеки та процвітання – для прийдешніх поколінь", – запевнив Кушнер.

Реакція Джареда Кушнера. Джерело: Скриншот X (Twitter) @jaredkushner

Як писав OBOZ.UA, за даними The Atlantic, Трамп нібито розраховує досягти домовленості про завершення російсько-української війни вже у грудні 2026 року, під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі. Наразі лідер Білого дому бачить себе посередником між Зеленським і Путіним, які могли б підписати мирну угоду.