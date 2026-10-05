Блог | Мир при Путіні – ілюзія: Росію може чекати сценарій, якого бояться навіть на Заході

Останнім часом експертне середовище, та і деякі політики, жваво коментують тему перемовин і можливих домовленостей з Путіним.

Одна частина за негайні перемовини і негайні домовленості, навіть коштом територій і суверенітету.

Інша – категорично проти поспіху. Але переважно вважає, що навесні перемовини і домовленості цілком можливі. Але ми маємо "переповзти" зиму і вистояти.

З першою частиною експертів і політиків категорично не згоден. Їхня позиція чомусь мені не те, щоб не пасувала, а від неї тхне російськими вухами (грошима та/або іншими бенефітами).

Але і з другою частиною погодитися складно.

Іншими словами, – я згоден з тим, що зараз перемовини не на часі. І згоден з тим, що треба переповзти зиму і вистояти. Але не згоден з тим, що навесні (чи влітку) є шанс на якісь реалістичні домовленості з Путіним.

Поки він при владі ніякі домовленості з ним не можливі в принципі.

Чому? Та тому, що йому потрібна виключно капітуляція України і НАТО.

А нам потрібна наша власна держава, і то з суверенітетом, а не як у того ж Лукашенка. А НАТО не буде відступали на кордони 1997-го року, як того хоче Путін. Не дозволять цього Париж, Берлін і Лондон (не Варшава з Бухарестом тощо), бо їм не потрібна дика Росія на власних кордонах.

Так що тішити себе надіями на якісь реальні перемовини і реальні домовленості з Путіним колись там потім, чи ось-ось вже невдовзі – це обманювати себе.

Перемовини треба буде вести з наступником Путіна, хто б ним не став, навіть якщо за порєбриком булаву перехопить Кадиров, чи ще хтось з тамтешніх "яструбів". Бо вони амбіції Путіна не озвучували в прямих ефірах, від так їм домовлятися про відповзання з Росії і Європи буде простіше.

А ще один, більш бажаний для нас і Європи сценарій – розпад Росії. Тоді будемо домовлятися вже не з одним кремлем, а з керівниками нових суверенних держав, які утворяться на території цього монстра.

Переважна більшість експертів і наших політиків, як і європейських та інших лідерів вважають, що розпад російської федерації не можливий і дуже не бажаний. Помилково вважають.

Розпад Росії насправді цілком можливий. Буш старший, який намагався утримати від розпаду СРСР за декілька місяців до власне розпаду того СРСР, підтвердить.

Так що не посипаємо голову попелом і не маримо якимось там бутафорськими перемовинами.

Війна продовжується і нам треба в ній ще перемагати!

Честь маю.