Блог | Мир після 2030-го? Як союзники можуть помінятися місцями, а Росія – виграти час

Коригування прогнозу щодо мирного врегулювання: тенденція до погіршення ситуації.

У своєму базовому прогнозі я озвучую такий діапазон щодо мирного врегулювання в Україні: весна-літо 2028 або весна-літо 2029.

Зараз формується "коригувальний прогноз": війна ризикує тривати й після 2030 року.

Річ у тім, що головним глобальним прихильником продовження війни (крім країни-агресора, звісно) є Євросоюз.

Позиція Європи така: Росія сама розпочала агресію, тому має зазнати в її ході максимальних втрат, які унеможливлять агресію росіян щодо країн-учасниць ЄС.

Тобто Європа думає не стільки про нинішню війну та її завершення, скільки про те, що буде після цієї війни: чи зможе Росія в майбутньому вдатися до нової агресії.

Якщо спростити, Європа намагається "нащупати" історичну точку Х, після проходження якої РФ не зможе здійснити агресію щодо країн ЄС.

Таким чином, фінансуючи Україну, Європа компенсує дефіцит безпеки, що утворився для неї, – це раціональна й егоїстична геополітична позиція. Але так поводяться всі глобальні кластери без винятку.

Однак Європа зараз входить у період перезавантаження політичних еліт, які бачать процес компенсації дефіциту континентальної безпеки дещо інакше.

Це означає, що до 2028 року в ЄС може визріти запит на завершення війни.

Але до цього ж часу у США може з’явитися президент-демократ, який спиратиметься на Конгрес, контрольований демократами.

Просте екстраполювання електоральної динаміки у США свідчить про те, що республіканці зможуть повернути контроль над Конгресом загалом лише до 2032 року.

Тобто у 2029 році для нас може відбутися глобальна інверсія: Європа виступатиме за припинення війни, а США, навпаки, займуть позицію щодо продовження війни.

Тому що президент-демократ за підтримки Конгресу – це припинення протистояння з Китаєм, мир з Іраном і "розігрів" Балто-Чорноморської дуги. Усе за класикою.

І тоді у нас "на марафоні" будуть "таврувати Європу", звинувачувати "у боягузтві" й "славити" Америку.

У такому разі траєкторія війни виходить за горизонт 2030 року.

Цей сценарій цілком в інтересах росіян. Адже вони налаштували "м’ясорубку" війни на роботу на "знижених" обертах (у частині залучення до війни людського ресурсу).

Порівняння жахливе, але воно досить образне.

"Ресурси війни", зокрема й людський ресурс, можна кидати в "м’ясорубку війни" на "підвищених обертах", як під час Першої та Другої світових воєн.

А можна на "знижених", поступово виснажуючи потенціал іншої сторони.

РФ налагодила роботу своєї "м’ясорубки" війни на знижених обертах, кидаючи в неї по 25-30 тис. осіб на місяць.

Чому Росія застосовує таку тактику?

Тут є низка причин: витіснення нелояльного населення з окупованих територій, створення в іншої сторони ілюзії "глухого кута війни" тощо.

Будь-які реальні мирні ініціативи руйнують цю стратегію росіян.

Ідеальний спаринг-партнер для РФ – це прихильник "вічної війни".

Тому що переговорна позиція формується з огляду на параметри потенціалу, що стоїть за тією чи іншою стороною.

Росія за допомогою своєї тактики "повільної м’ясорубки" створює в нас ілюзію, що потенціал іще є і можна тягнути до того моменту, коли "Путін помре".

Завдання Москви: приспати в нас раціональну оцінку нашого реального потенціалу, а потім висунути ультиматум, коли реальний потенціал опуститься до мінімальних значень, насамперед у частині людського потенціалу.

Така ситуація виникне саме після 2030 року, якщо історичні вікна можливостей для досягнення миру у 2028 і 2029 роках буде втрачено.

Страх перед таким сценарієм і може підштовхнути Європу до зміни своєї позиції щодо мирних переговорів після 2028-го.

Але наявність такого сценарію не змінить позицію демократів у США, які сприймають таку війну як "наука для агресора" і не відчувають безпосередньої небезпеки для Америки.

А "наука" передбачає формування максимальної "ціни" війни.

Як Україна може вийти на реальний переговорний трек у таких складних умовах?

Шляхом формування двох стратегічних документів:

1. Декларація про мир, складена на основі Декларації про державний суверенітет, Акта про незалежність і Конституції.

Цей документ має визначити блоковість/нейтралітет, без’ядерний статус, гуманітарний блок тощо.

90% норм майбутньої Декларації про мир уже визначені в згаданій вище конституційній тріаді, яка перебуває в нерозривній історичній, діалектичній єдності.

2. Декларація про Євразійський степовий коридор, що об’єднує Китай, Центральну Азію, Південний Кавказ, Україну та ЄС у спільний логістичний та економічний проєкт.

Перший документ визначає нашу геополітичну позицію і відповідає на запитання: "хто ми в новому світі".

Другий документ визначає, як ми використовуватимемо свій новий статус, і відповідає на запитання: "що ми збираємося робити".

Непогано було б ухвалити обидва документи в парламенті конституційною більшістю.

Такий сценарій може залучити Китай до переговорів про мир, позбавити РФ її дипломатичних прийомів і зламати сценарій "вічної війни".