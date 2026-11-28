Минуло майже століття, а українська нація знову змушена боротися за своє існування, – Кличко вшанував пам"ять жертв Голодомору

Віталій Кличко вшанував пам'ять дертв Голодомору та нагадав, що Росі продовжує вбивати українців.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Сьогодні ми вшановуємо памʼять жертв Голодомору в 1932 -1933 роках. Мільйонів українців, яких радянський режим свідомо й жорстоко прирік на смерть від голоду. Штучно створював голод, знищуючи українців, тоталітарний режим і в 1921–1923 і 1946–1947 роках.–", – написав очільник столиці.

Віталій Кличко нагадав, що минуло майже століття, а українська нація знову змушена боротися за своє існування. За волю своєї держави.

"Росія продовжує вбивати наших людей, руйнувати міста, нищити критичну інфраструктуру, намагаючись залишити українців без світла й тепла. Знову чинить геноцид проти українського народу.

І сьогодні ми захищаємо своє право жити на власній землі, бути вільними в демократичній країні, самим визначати своє майбутнє", – написав Кличко.

Світла памʼять усім невинно загиблим – закатованим голодом українцям…