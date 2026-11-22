М'ясник Путін нам не друг: британський міністр різко відповів Трампу

Міністр Великої Британії Хеміш Фалконер розкритикував президента США Дональда Трампа за його слова про дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним. Британський урядовець назвав очільника Кремля "м'ясником" і засудив російську війну проти України.

Він наголосив, що Путін не є другом ані Великої Британії, ані його особисто. Про це Фалконер заявив в інтерв'ю Sky News.

Чому слова Трампа про дружбу з Путіним викликали критику

Останніми днями Дональд Трамп неодноразово згадував про дружні стосунки з Путіним. Зокрема, президент США опублікував у соціальній мережі Truth Social допис, у якому назвав російського диктатора "моїм другом".

Це сталося після того, як Трамп використав таке саме формулювання під час зустрічі з Путіним на тристоронньому саміті в Китаї в четвер.

Коментарі американського президента викликали різку реакцію політичних діячів. Серед них – британський міністр Хеміш Фалконер, який засудив як слова Трампа, так і дії російського керівництва.

Фалконер назвав Путіна м'ясником

В інтерв'ю Sky News британський урядовець назвав Путіна "м'ясником" і заявив про варварський та незаконний характер російської війни.

За словами Фалконера, Росія сама зазнає значних втрат через агресію, яка позбавляє молодих росіян багатьох можливостей.

"Росія страшенно страждає від війни, яка є незаконною. Вона жорстока. Вона позбавляє російську молодь безліч можливостей, як ви можете почути безпосередньо від самих росіян", – сказав міністр.

Він також наголосив, що не вважає Путіна другом.

"Отже, Володимир Путін був би моїм другом? Ні. І він не друг Великої Британії", – заявив Фалконер.

Як у Британії реагують на заяви Трампа

Журналісти також запитали міністра, чи повідомить британський уряд американській стороні про своє ставлення до слів Трампа щодо дружби з Путіним.

Фалконер відповів, що прем'єр-міністр Великої Британії регулярно спілкується з президентом США та не приховує позиції країни щодо російського вторгнення.

"Прем'єр-міністр регулярно спілкується з президентом і в жодному разі не соромиться у висловлюваннях, говорячи про силу почуттів, які Великобританія загалом відчуває з приводу вторгнення", – зазначив міністр.

Як тривала тристороння зустріч Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора у Шеньчжені, OBOZ.UA писав тут. Загалом – переговори тривали близько півтори години, а серед головних тем були війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.