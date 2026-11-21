Ми вже не раз доводили, що здатні чинити опір навіть за найскладніших обставин, – Кличко привітав Україну з Днем Гідності та Свободи

Ми вже не раз доводили, що з...

Віталій Кличко привітав українців з Днем Гідності та Свободи та нагадав, якою ціною українці виборювали право самим визначати майбутнє своєї держави.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні, в День Гідності та Свободи, ми згадуємо події, які визначили подальшу долю України. Двічі українці виходили на Майдан, щоб відстояти своє право жити у вільній демократичній європейській державі. І сьогодні зі зброєю в руках захищають свій вибір", – написав Кличко.

Мер Києва написав, що Росія намагається зламати нас не тільки на полі бою. Тероризує мирні міста, руйнує домівки, намагається залишити мільйони українців без світла й тепла напередодні зими. Ворог прагне залякати і виснажити нас, щоб змусити поступитися своєю свободою.

Віталій Кличко нагадав, що українці вже не раз доводили, що здатні чинити опір навіть за найскладніших обставин. І сьогодні надзвичайно важливо зберегти нашу єдність, підтримувати одне одного, допомагати нашим захисникам. Не втратити тих цінностей, за які ми боремося.

"Ми памʼятаємо, якою ціною українці виборювали право самим визначати майбутнє своєї держави. І не маємо права відступити від цього вибору.

Вічна шана і памʼять Героям Небесної сотні та всім, хто віддав життя за незалежність і свободу України!

Слава Україні та її Героям!", – написав Віталій Кличко.