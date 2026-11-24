"Ми все зробили правильно": Зеленський підтвердив, що Україна атакувала російський корабель у Фінській затоці

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України атакували російське вантажне судно "Спарта II" у Фінській затоці. Удар безпілотником завдали 21 листопада.

За словами глави держави, корабель був законною ціллю, оскільки перевозив зброю. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Чому Україна атакувала "Спарта II"

Зеленський пояснив, що російське судно перевозило зброю, тому українські військові мали підстави для атаки. Водночас президент визнав, що цей удар міг викликати занепокоєння в деяких союзників України.

"Ми все зробили правильно. Кожне судно під російським прапором, все, що перевозить зброю чи будь-який санкціонований вантаж, який може перевозити Бог знає що, – це законна ціль для нас у російських територіальних чи нейтральних водах", – сказав глава держави.

Що відомо про російське судно

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, "Спарта II" ходить під російським прапором.

Судно перебуває під санкціями США з 2022 року. Україна запровадила щодо нього санкції у травні 2026 року.

Пошкодження судна. Джерело: ePressi

Пошкодження судна. Джерело: ePressi

Як повідомляв OBOZ.UA, в акваторії Фінської затоки біля узбережжя фінського міста Ловійса відбулася масштабна операція з порятунку російського вантажного судна Sparta II. Станом на вечір 21 листопада пожежу на борту суховантажу, який пов’язували з перевезенням військових вантажів для РФ, не загасили. Увесь екіпаж Sparta II успішно евакуювали.