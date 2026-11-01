"Ми вдячні американській стороні за посередництво": Зеленський назвав можливі дати тристоронньої зустрічі України, США та РФ

Перший етап тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ можуть відбутися в Абу-Дабі вже протягом 6-10 листопада. Та хоча поки що мова йде про зустріч "на технічному рівні", остаточні дата й місце перемовин ще не визначені.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському журналісту Тоні Перкінсу. Український лідер подякував США за посередництво.

Що сказав Зеленський

"Насамперед добре, що ми матимемо можливість залучити росіян до переговорів. Ми вдячні американській стороні за посередництво під час нашої зустрічі в Осло. Саме Америка запропонувала провести зустріч у листопаді", – зазначив президент.

За його словами, зустріч може відбутися в період між 6 та 10 листопада, і попередньо місцем проведення перемовин визначили Абу-Дабі.

"Як ви знаєте, на Близькому Сході завжди багато різних чутливих моментів і викликів. Не знаю, чи буде це саме ця дата і чи відбудеться зустріч саме в Абу-Дабі. Але ми таку зустріч підтримуватимемо", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що в Абу-Дабі мають зустрітися саме три групи, українська, американська та російська.

Зеленський дав інтерв’ю Перкінсу. Джерело: скриншот

Позиція України

За словами Володимира Зеленського, вже обговорено "залучення Туреччини та всієї Європи" до перемовин, а також "можливість проведення зустрічей тут, у Туреччині". Про це президент розповів під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

"Потрібні сильні рішення, щоб принести мир. На кожному рівні Росії мають надсилатися сигнали про те, що немає альтернативи миру і що підтримка України не зменшиться. Це тим більш важливо з огляду на те, що протягом останніх кількох днів у Олешках, у Херсонській області, відбулася гуманітарна операція", – наголосив глава держави.

Президент вважає, що гуманітарна місія в Олешках "чітко демонструє: кроки з деескалації можливі, коли Росію ставлять у позицію, де вона змушена робити кроки до деескалації".

Переговірний трек

Нагадаємо, що у Кремлі також назвали можливе місце та терміни проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч могли провести в Абу-Дабі в першій половині листопада.

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