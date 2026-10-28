"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" у врегулюванні російсько-української війни. За його словами, американська сторона розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп знову дав зрозуміти, що переговорна ініціатива США націлена на організацію прямої зустрічі керівників двох держав, що конфліктують. Заяву американського президента опублікував канал Rapid Response 47.

"Я вважаю, що ми суттєво просуваємося з питання Росії та України і розраховую незабаром провести зустріч із Путіним та Зеленським", – підкреслив американський президент.

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