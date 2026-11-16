"Ми повинні тверезо дивитися на речі": Каллас пояснила, що стоїть за новими вимогами Росії. Відео

Росія продовжує висувати ті самі вимоги, які озвучувала ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, доповнюючи їх новими умовами. Така поведінка Москви свідчить про прагнення знайти виправдання для подальшого ведення війни, водночас перекладаючи відповідальність за відсутність домовленостей на європейські країни.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Каллас пояснила, що стоїть за вимогами Росії

За словами очільниці європейської дипломатії, ще у 2021 році Росія оприлюднила перелік вимог, які фактично стали приводом для подальшої агресії. Тепер Кремль повертається до тих самих умов, висуваючи додаткові претензії.

"У 2021 році з'явився чіткий привід для війни. Росіяни надали список своїх вимог. Тепер вони висувають ті самі вимоги та додають до них нові. Тож це також очевидний привід для продовження війни", – наголосила Каллас.

Каллас пояснила, що стоїть з... Джерело: Скриншот Розгорнути

Вона закликала європейських партнерів реалістично оцінювати наміри Москви та не піддаватися на її дипломатичну тактику.

"Ми повинні тверезо дивитися на речі", – підкреслила дипломатка.

Вона також звернула увагу на те, що Росія намагається перекласти відповідальність за відсутність переговорних пропозицій на європейські держави. За її словами, Москва використовує таку тактику не вперше.

"Росіяни стверджують, що вони чекають, а європейці їм нічого не запропонували. Це саме той сценарій, до якого вони вдаються постійно. Раптом виявляється, що це ми повинні їм щось запропонувати – попри те, що саме вони розв'язали війну", – заявила дипломатка.

Нагадаємо, Кая Каллас заявила, що мирні переговори мають передбачати поступки з боку Росії. За її словами, Москва продовжує висувати максималістські вимоги, не демонструючи реальної готовності до добросовісного діалогу. Дипломатка наголосила на необхідності збалансувати переговорні позиції сторін.

Як писав OBOZ.UA, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав можливих представників Європи на переговорах із Росією. На його думку, інтереси Євросоюзу можуть представляти президент Європейської ради Антоніу Кошта та висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.