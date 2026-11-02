"Ми повернемося": Вучич назвав Орбана другом і записав з ним "знакове" відео

Колишній президент Сербії Александр Вучич зустрів у батьківському будинку експрем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Під час зустрічі політики прокоментували нещодавні поразки на виборах і запевнили, що не втратили віри та гідності.

Орбан назвав Вучича не просто другом, а братом, і заявив про намір продовжувати шлях зміцнення відносин між Сербією та Угорщиною. Відповідне відео Вучич опублікував у Facebook.

Де Вучич зустрівся з Орбаном

Александр Вучич прийняв Віктора Орбана в будинку свого батька неподалік від Белграда. Відео із зустрічі колишній сербський президент опублікував у Facebook, підписавши його: "Віктор та я. Історія одного друга".

Вучич привітав гостя та назвав його своїм великим другом і братом.

"Я дуже радий прийняти Віктора Орбана, мого великого друга, мого брата. Ми гарно проведемо час тут, у будинку мого батька, неподалік від Белграда. І так, ми обоє нещодавно програли вибори, але не втратили ні своєї гідності, ні гордості, ні віри. Ласкаво просимо, Вікторе", – сказав він.

Чому Вучич та Орбан згадали про поразки на виборах

Обидва політики нещодавно втратили свої посади після виборів.

Віктор Орбан після 16 років при владі у квітні цього року поступився кріслом прем'єр-міністра Петеру Мадяру.

14-річне правління Александра Вучича завершилося за підсумками дострокових парламентських виборів 25 жовтня. Перемогу на них здобув "Студентський список".

Попри результати голосувань, Вучич заявив, що вони з Орбаном не втратили гідності, гордості та віри.

Вучич назвав Орбана другом. Джерело: Скриншот

Що Орбан сказав про дружбу з Вучичем

У відповідь Віктор Орбан наголосив, що справжня дружба не зникає через складні обставини.

"Друзі завжди залишаються друзями", а "справжні друзі стають ще ближчими у скрутні часи", – зазначив він.

Орбан також запевнив Вучича у своїй підтримці та згадав про особливі відносини між двома політиками й народами.

"Будь упевнений, Александре, що я завжди на твоєму боці. До того ж, ти знаєш, що між нами було щось більше, ніж просто дружба. Це був великий успіх – покращення відносин, а навіть братерство між Сербією та Угорщиною, між сербами та угорцями. Я й надалі відданий продовженню цього шляху", – сказав експрем'єр Угорщини.

Він висловив сподівання, що Сербія та сербський народ досягнуть успіху в майбутньому, а також побажав усього найкращого Вучичу, його родині та всім сербам.

Вучич назвав Орбана другом. Джерело: Скриншот

Вучич заявив, що вони з Орбаном повернуться

Наприкінці зустрічі Александр Вучич обійняв Віктора Орбана та додав коротку фразу: "Ми повернемося!".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в неділю, 25 жовтня, у Сербії відбулись дострокові парламентські вибори, які можуть стати найнепередбачуванішими за останні 14 років. Головне протистояння розгортається між Сербською прогресивною партією популістського лідера Олександра Вучича та студентським рухом, який майже два роки очолює протести проти влади.