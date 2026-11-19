"Ми погодились, але…" Путін озвучив умову для участі Європи в переговорах щодо України

Диктатор РФ Володимир Путін допустив участь європейських країн у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні, однак висунув для цього окрему умову. Представники Європи мають спершу відвідати Москву, щоб обговорити свої пропозиції з російською стороною.

Про це російський президент заявив на пресконференції після тристоронньої зустрічі з лідерами США та Китаю Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Його слова цитує російська служба BBC.

Путін пояснив свою позицію тим, що питання безпеки України, на його думку, необхідно розглядати в контексті загальноєвропейської безпеки. Водночас він заявив, що обговорювати безпеку Європи без участі самих європейських країн було б нелогічно.

"Ми погодилися, що безпека України має бути вписана в європейську безпеку. Але було б дивно обговорювати безпеку Європи без Європи. Тому ми погодилися [на підключення європейців], але спочатку вони мають приїхати до Москви, щоб ми обговорили це з ними", – сказав російський диктатор.

Раніше Москва виступала проти безпосередньої участі європейських представників у тристоронніх переговорах між Україною, Росією та США. Натомість американська сторона наполягала на залученні європейців уже до наступної зустрічі.

Зокрема, під час переговорів в Абу-Дабі представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Європейської комісії зустрічалися з українською й американською делегаціями. Однак безпосередньо в тристоронніх переговорах за участю Росії вони не брали участі.

Тоді очільник російської делегації Володимир Мединський назвав європейських представників "туристами".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в китайському Шеньчжені завершився перший тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Учасники не виступили зі спільною заявою, як анонсували раніше, проте згодом погодили декларацію "про мир", у якій не згадується Україна.