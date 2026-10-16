"Ми не повинні надавати все, що їх цікавить": Каллас про взаємини з Росією та США

Європейський Союз не повинен погоджуватися на всі вимоги Росії без зустрічних кроків з боку Москви. Водночас взаємодія з американськими союзниками нині є складною.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Відповідну заяву дипломатки оприлюднило видання DWS.

"Ми не повинні надавати все, що їх цікавить, не отримавши при цьому певних поступок також і з боку Росії. Але, звичайно, як ви бачите, з нашими американськими союзниками зараз дуже складно", – сказала вона.

Каллас наголосила на необхідності враховувати позицію Росії у взаємодії з нею, але не йти на односторонні поступки. Адже будь-які домовленості мають передбачати зустрічні кроки з російського боку.

Європейський Союз готовий зняти санкції, які було накладено на одну з китайських компаній за допомозі військовій машині Росії. В обмін на це Європа хоче, аби КНР скасував обмеження щодо компанії, повʼязаної зі світовим напівпровідниковим гігантом ASML Holding NV.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що рішення України відновити удари по російських нафтопереробних заводах є виправданим, адже такі атаки можуть обмежити нафтові доходи країни-агресора, які вона використовує для фінансування війни. Європейський Союз вважає, що для припинення бойових дій необхідно посилювати тиск на Москву, а не змушувати Київ іти на поступки.

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