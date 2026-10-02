"Ми не посередники, а стоїмо на боці України": Мерц закликав готуватись до серйозних гібридних атак з боку Росії

Всю Європу і, зокрема, Німеччину найближчим часом очікують нові гібридні атаки з боку країни-агресорки Росії. Справа у тому, що німці, як всі європейці загалом "не посередники", а держави, що відкрито стоять на боці України, вважає канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Про це глава уряду ФРН говорив під час вручення Вестфальської премії миру за 2026 рік (премію отримав генсек НАТО Марк Рютте). Фрідріх Мерц також запевнив, що Німеччина "незмінна у підтримці України", особливо "напередодні складної зими".

Що сказав Мерц

"Ми готуємося до подальших гібридних атак, у тому числі серйозних… Ми не посередники; ми стоїмо на боці свободи. І саме тому ми стоїмо на боці України", – пояснив Мерц.

Він наголосив, що ФРН та її союзники не повинні дозволити, щоб їх "роз’єднали російські атаки, кампанії з дезінформації" та "гасла партії "АдН" і її російських прихильників".

На його думку, Україна може зіткнутися з найсуворішою зимою від початку повномасштабного російського вторгнення – суворою не через погоду, а через позицію країни-агресорки. І саме Німеччина як "найпотужніша" держава Центральної Європи, несе особливу відповідальність за надання допомоги Україні.

Відносини з РФ

Мерц також окремо зазначив, що Німеччина хоче відновити "стабільні, передбачувані відносини з Росією". Але це поки що неможливо – адже Європа очікувано виступає на боці України, та наразі немає жодних ознак готовності Москви припинити свою загарбницьку війну.

"Ми не бажаємо принижувати російський народ або дестабілізувати російську державу. Але Росія повинна припинити війну та утриматися від гібридних атак на Європу", – підкреслив глава уряду ФРН.

Що передувало

Європейці мають готуватися до того, що Росія регулярно здійснюватиме диверсії, підпали й інші гібридні атаки в їхніх країнах. У цих умовах потрібно бути пильними і одночасно продовжувати підтримувати Україну, своєю чергою сказав 1 жовтня очільник НАТО Марк Рютте.

Генсек Альянсу додав, що панікувати через російські погрози Європі не варто.

Нагадаємо: нещодавно Кремль виступив з погрозами на адресу НАТО через Калінінград. Москва звинуватила Північноатлантичний альянс у намірах ізолювати цей анклав від РФ і заявила про готовність "застосувати весь наявний у розпорядженні арсенал озброєння" для його захисту.