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Новини політики / Думки
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Ми мали рацію у 2000-му: нам потрібна парламентська республіка
Верхова Рада України.
Джерело: Getty
Хочу повернутися до мого розуміння майбутнього.
2000-го з однодумцями, у програмі партії "Яблуко", записали: нам потрібна суто парламентська республіка. Президент на кшталт Німеччини.
Впевнений, ми мали рацію. Починати треба з нашої Конституції і, звичайно, з несправедливими пенсіями.
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Джерело:Фейсбук Михайла Бродського
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