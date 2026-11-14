Блог | Ми мали рацію у 2000-му: нам потрібна парламентська республіка

Хочу повернутися до мого розуміння майбутнього.

2000-го з однодумцями, у програмі партії "Яблуко", записали: нам потрібна суто парламентська республіка. Президент на кшталт Німеччини.

Впевнений, ми мали рацію. Починати треба з нашої Конституції і, звичайно, з несправедливими пенсіями.