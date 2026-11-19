"Ми боремося за свободу": Зеленський розповів про спроби Росії його вбити

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Росія вже кілька разів намагалася його вбити. За його словами, інформацію про підготовку замахів він отримує з різних джерел.

Водночас Зеленський розповів, що не може змінити свій графік і посилити охорону. Про це йшлося в його інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Спроби вбивства

За версією українського президента, країна-агресор РФ уже кілька разів готувала замах на нього. Також Зеленський заявив, що продовжує регулярно отримувати повідомлення про можливі спроби вбивства.

Зокрема, президент України сказав, що такі дані регулярно надходять від представників медіа, розвідувальних служб і безпосередньо від його особистих охоронців.

Фахівці, які відповідають за безпеку глави держави, закликають Зеленського виявляти максимальну обережність і вимагають суттєво змінити свій графік. Однак, за словами президента, він відмовляється переходити до повної ізоляції й стверджує, що життя в постійному страху "суперечить фундаментальним цінностям".

"Вони кажуть, що потрібно бути обережним. Змінити свій графік і посилити охорону. Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу", – заявив Зеленський.

На запитання про те, чи готовий він померти заради України, Зеленський не став відповідати прямо. Водночас глава держави заявив, що "робить те, що має робити президент".

"Ми зараз на війні й розуміємо, що можемо загинути. Багато військових живуть і воюють, усвідомлюючи це. Вони борються за нашу країну, за життя наших дітей і онуків, за їхнє майбутнє", – розповів президент.

Нагадаємо, на початку 2026 року Зеленський говорив, що Росія неодноразово намагалася ліквідувати його. З часом глава держави адаптувався до постійної загрози й більше не відчуває страху.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі суд поставив крапку у справі про підготовку замаху на президента України Володимира Зеленського. Правоохоронці довели, що за злочином стояла співпраця з російською розвідкою.