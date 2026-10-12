Містам для захисту енергетики не дають скористатися власними коштами, заблокованими на рахунках Казначейства, – Гриб

Міста не можуть повною мірою використовувати власні кошти, які перебувають на рахунках Казначейства, для захисту енергетичної інфраструктури та ліквідації наслідків російських атак. Про це заявила народна депутатка України, голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб, наголосивши, що громадам потрібен доступ до коштів для оперативного ремонту пошкоджених об’єктів і забезпечення роботи критично важливих служб.

Про це Вікторія Гриб заявила в програмі "Суперпозиція". За її словами, особливо гостро проблема проявляється в умовах щоденних російських атак на енергетичну інфраструктуру, коли громадам необхідно мати можливість швидко оплачувати роботи та послуги для підтримки життєдіяльності міст.

Громади шукають гроші для захисту енергетики

Гриб заявила, що міста намагаються самостійно знаходити можливості для захисту енергетичної інфраструктури від російських ударів, однак стикаються з обмеженнями у використанні коштів, які, за її словами, вже перебувають на рахунках Казначейства.

"Це якийсь абсурд! Міста шукають можливості захистити енергетику від російських атак, але не можуть скористатися навіть власними коштами, заблокованими на рахунках Казначейства", – сказала депутатка.

Вона наголосила, що кошти громадам потрібні не лише для безпосереднього ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Йдеться також про забезпечення роботи водоканалів, лікарень та інших критично важливих служб, які мають продовжувати працювати попри російські атаки.

"І все це потребує грошей. Не колись, не через місяць, а зараз!" – заявила Гриб.

Фінансування телемарафону

Окремо Гриб звернула увагу на повідомлення про виділення урядом 100 млн грн на фінансування телемарафону.

На її думку, в умовах регулярних атак на енергетичну інфраструктуру держава має чітко визначити пріоритети використання бюджетних коштів.

"Давайте нарешті визначимося з пріоритетами", – сказала депутатка.

Вона поставила питання, що наразі має бути пріоритетнішим: фінансування телемарафону чи можливість громад використовувати кошти для захисту мешканців від наслідків російських атак.

Гриб закликала уряд пояснити затримки

Депутатка також наголосила на необхідності посилення енергетичної стійкості громад, розвитку розподіленої генерації та захисту критичної інфраструктури.

Водночас за її словами, реалізація цих завдань ускладнюється, якщо громади не можуть оперативно розпоряджатися коштами, які перебувають на їхніх рахунках.

"Ми постійно говоримо про необхідність посилення енергетичної стійкості, розвитку розподіленої генерації, захисту критичної інфраструктури. Але як громадам усе це реалізовувати, якщо вони не можуть розпоряджатися навіть власними коштами?" – зазначила Гриб.

Вона закликала уряд терміново пояснити причини затримок із проведенням платежів і забезпечити фінансування, необхідне для нормальної роботи громад.

"Вважаю, що Уряд має терміново пояснити причини затримок та забезпечити проведення платежів, необхідних для життєдіяльності громад", – наголосила народна депутатка.