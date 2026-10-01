"Мета чітка": у The Telegraph розкрили, чому близький до Путіна олігарх заплатив за весілля сина Трампа

Оплата весільної вечірки Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон вартістю від 170 тисяч доларів, яку взяв на себе російський олігарх Умар Кремльов, виявилася частиною набагато масштабнішої стратегії. Журналістське розслідування вказує на те, що за щедрим подарунком стоїть чіткий розрахунок.

Російський олігарх прагне повернути своїй організації контроль над олімпійським боксом і зміцнити міжнародний вплив. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Кримінальне минуле бізнесмена

У відповідь на критику провідного демократа в комітеті з нагляду Палати представників США Роберта Гарсії пара Трампа-молодшого заявила, що весільний подарунок – це "просто подарунок без політичних мотивів". Однак аналітика демонструє набагато глибший зв’язок і політичні амбіції російського олігарха.

До березня 2010 року людини на ім’я Умар Кремльов не існувало. Своє сходження 28-річний Умар Лутфуллоєв розпочинав із судимостей за вимагання (2004 рік) та нанесення побоїв (2007 рік), а також із невдалої спроби побудувати кар’єру в боксі. Бажаючи почати нове життя, він змінив прізвище на гучне "Кремльов" і змінив релігію.

Першим кроком на шляху до еліти стало вступ до байкерського клубу "Нічні вовки", очолюваного Олександром Залдастановим, близьким другом диктатора Володимира Путіна. Саме в цьому середовищі Кремльов налагодив впливові зв’язки, головним із яких стало знайомство з генералом ФСО Олексієм Рубежним. До 2016 року Рубежний очолив Службу безпеки президента РФ, що відкрило Кремлеву прямий доступ до глави держави.

"Тіньовий мер" і контроль над гральним бізнесом

Швидкий кар’єрний злет дозволив Кремльову у 2017 році очолити Федерацію боксу Росії. Паралельно він почав накопичувати величезні фінансові ресурси в РФ, за що в рідному Серпухові отримав прізвисько "тіньовий мер".

Кремлев придбав частки в найбільших букмекерських конторах із сумарним доходом близько 625 млрд рублів, а указ Путіна 2021 року фактично надав його структурі монополію на переказ платежів від ставок.

Під контроль Кремльова перейшли міські об’єкти Серпухова, а в 2024 році після експропріації державою йому передали найбільшого автодилера Росії – компанію "Рольф", оцінену в 35 млрд рублів.

У 2024 році Путін нагородив Кремльова орденом Дружби, а сам бізнесмен відкрито визнає, що його успіхи стали можливими завдяки російському диктатору.

Військовий злочинець з олігархом Джерело: сайт Кремля

Битва за олімпійський бокс і альянс із Трампом-молодшим

Головним амбітним проєктом Кремльова з 2020 року залишається Міжнародна боксерська асоціація (IBA). Очоливши її, він погасив борги організації за допомогою "Газпрому", дозволив російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами та заблокував Українську федерацію боксу. У відповідь Міжнародний олімпійський комітет через корупційні та етичні скандали позбавив IBA статусу визнаного органу.

Кремльов вирішив використати політичний вплив на Заході, зблизившись із Дональдом Трампом-молодшим. Їхнє знайомство відбулося завдяки турецькому бізнесмену Каану Каракаю. На заходах IBA у Стамбулі Трамп-молодший публічно хвалив Кремлева за "повернення чистоти боксу" у контексті жорсткої позиції IBA проти участі біологічних чоловіків у жіночих категоріях, скандалу, що спалахнув навколо Іман Хеліф на Олімпіаді в Парижі.

За даними The Telegraph, фінансування свят, спільні інтереси щодо полювання та популістська риторика навколо спорту стали для Кремльова мостом до американського політичного олімпу, за допомогою якого він розраховує повернути IBA контроль над олімпійськими турнірами.

Кремлівський спілкується з Путіним Джерело: сайт Кремля

Нагадаємо, Умар Кремлев очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яка раніше отримувала фінансування від російського "Газпрому". У квітні 2026 року президент РФ Володимир Путін нагородив бізнесмена орденом Дружби, а незадовго до весілля Трампа-молодшого Кремлев перебував у Китаї разом із делегацією, яка супроводжувала російського лідера.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що генеральний прокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не планує розслідувати інформацію про фінансування Кремлевим частини святкування весілля Дональда Трампа-молодшого. За його словами, президент США та інші члени його родини не знайомі з Кремлевим, а сам Бланш не має інформації про цього російського бізнесмена.