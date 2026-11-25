Мерц заявив, що збори за експорт зброї гальмують оборонну співпрацю Німеччини з Україною

Експортні збори та законодавчі обмеження на передачу прав інтелектуальної власності заважають спільній роботі України й Німеччини над оборонними інноваціями. Щоб поглиблювати співпрацю у військовій промисловості, необхідно усунути ці перешкоди.

Про це 20 листопада заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час 9-го Німецько-українського економічного форуму в Берліні. Його виступ оприлюднено в офіційній стенограмі на сайті федерального уряду Німеччини.

Мерц наголосив, що взаємодія з Україною зміцнює технологічний та інноваційний потенціал німецької оборонної галузі й водночас робить постачання для Бундесверу надійнішими.

Він також зазначив, що німецька індустрія безпеки й оборони отримує від цього партнерства значні переваги. Завдяки спільній роботі технологічний та інноваційний потенціал Німеччини зростає такими темпами, яких ще кілька років тому важко було уявити. Крім того, збільшується кількість спільних німецько-українських підприємств.

Мерц наголосив, що Німеччина хоче й надалі поглиблювати співпрацю з Україною в оборонній промисловості. Однак для цього необхідно усунути чинні обмеження, які заважають спільним розробкам.

"Експортні збори або законодавчі заборони на передачу прав інтелектуальної власності гальмують спільну роботу над інноваціями", – зазначив канцлер.

В Україні експортні платежі, зокрема, передбачені постановою Кабінету міністрів №875. За отримання експортного дозволу потрібно сплатити 20% вартості готових виробів і технологій або 30% вартості комплектуючих. Водночас постанова дозволяє передавати технології без відчуження прав інтелектуальної власності.

У вересні NAUDI, Українська рада зброярів та ще чотири галузеві об'єднання закликали уряд скасувати експортні платежі або знизити їх до 5%. На їхню думку, чинні ставки роблять вивезення за кордон частини української оборонної продукції економічно невигідним.

Виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Анастасія Мішкіна пояснила це на прикладі вартості комплектуючих. Так, китайський сенсор коштує $150, тоді як собівартість українського аналога становить $120. Однак за однакової ціни продажу після сплати 30-відсоткового збору українському виробнику залишиться лише $105.

За оцінкою Мішкіної, такий платіж нівелює цінову перевагу українських комплектуючих і зменшує стимули для їх виробництва в Україні. Йдеться про критично важливі компоненти, необхідні, зокрема, для співпраці з партнерами з ЄС і США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фрідріх Мерц назвав Німеччину "найвідданішим союзником" України, особливо у сфері оборони. Він зазначив, що Берлін регулярно постачає Києву засоби протиповітряної оборони, дрони, сучасні системи озброєння, артилерію та боєприпаси. Крім того, Німеччина забезпечує супутникові знімки, зв'язок, технічне обслуговування та сервіс.

Водночас канцлер наголосив, що це партнерство не є односторонньою допомогою: обидві країни отримують від нього користь. За його словами, інвестиції в Україну згодом повернуться Німеччині у вигляді стабільності, нових експортних можливостей, спільних проєктів та економічного зростання.