Мерц пригрозив заблокувати бюджет ЄС, якщо всі країни не підтримають Україну: що відбувається

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив не затверджувати бюджет ЄС на 2028-2034 роки, якщо всі держави-члени ЄС не візьмуть участь у підтримці України. Йдеться про ініціативу забезпечити Україні 70 мільярдів євро для збалансування бюджету, з яких 45 мільярдів буде надано ЄС.

Про це повідомило видання Le Monde. Він наголосив, що підтримка України – це питання європейської безпеки.

Що відомо

Зазначається, що Німеччина взяла на себе ініціативу щодо забезпечення Україні 70 мільярдів євро, необхідних для збалансування бюджету країни на 2027 рік. Для цього, вважають у Німеччині, кожна держава-член Європейського Союзу повинна взяти на себе свою частку допомоги.

Таким чином виходить, що більша частина суми – близько 45 мільярдів євро з 70 мільярдів євро, які потрібні країні – буде надана ЄС.

Мерц хоче, щоб участь у наданні цього фінансування стала умовою доступу країн до бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Свою позицію канцлер Німеччини виклав в офіційному листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому 9 листопада. Також у ньому Мерц пригрозив заблокувати ухвалення семирічного бюджету ЄС, якщо держави не долучаться до підтримки України.

"Підтримка України – це питання нашої неподільної європейської безпеки, а отже, і тягар цієї підтримки має бути розподілений між усіма нами", – заявив Мерц.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова союзників підтримати вступ України до НАТО у 2008 році була помилкою. Про це він сказав 23 листопада під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте в Берліні. За словами Мерца, якби Україна тоді отримала можливість стати членом НАТО, повномасштабної війни, ймовірно, вдалося б уникнути.