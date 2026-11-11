Мерц може здзвонитися з Путіним після переговорів в Абу-Дабі: про що говоритимуть

В уряді Німеччини заявили, що контакт між канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом і російським диктатором Володимиром Путіним "став більш імовірним". Можливості "діалогу" між Мерцем і Путіним нібито зросли після завершення переговорів в Абу-Дабі. Зокрема, канцлер ФРН може зателефонувати ватажку Кремля. Більш імовірною вважається зустріч на саміті G20 у грудні.

Так чи так, про можливість такого спілкування заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Своєю чергою видання Die Zeit, посилаючись на "джерела у Берліні", зазначає, що в Абу-Дабі була досягнута "домовленість щодо основних принципів врегулювання" війни в Україні.

Що кажуть у Мерца

Штефан Корнеліус також посилається на переговори, де сторони досягли "розуміння щодо основних принципів майбутніх домовленостей". Тепер "це розуміння буде доведене і до російського лідера, і на цій основі можуть розвиватися переговори", сказав речник німецького уряду.

За словами Корнеліуса, європейські держави разом зі США та Україною "домовилися про чотири принципи" подальших переговорів щодо припинення війни.

Першочерговим є принцип, що переговори "мають бути зосереджені на мирі в Україні", і "лише потім на європейській та трансатлантичній безпеці". Також зазначається, що будь-яка угода "може бути досягнута лише на основі консенсусу між усіма союзниками по НАТО".

Однак ці принципи не були узгоджені з Росією, констатує Die Zeit.

Сам Мерц заявив, що не відмовиться від зустрічі, якщо Путін поїде до Маямі на саміт G20.

Окремо видання уточнює, що в Кремлі також заявили про відкритість до контактів з європейськими лідерами, і що особисто "Путін готовий до спілкування з Мерцом".

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі розпочалися 10 листопада. Причому перший день зустрічі тривав близько 4,5 години, після чого сторони домовилися продовжити роботу наступного ранку.

Перед тристоронньою зустріччю відбулися консультації за участю представників України, європейських країн, НАТО та Єврокомісії. До них також долучилися спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Серед головних тем обговорення були припинення вогню, безпекові гарантії для України та кроки для завершення війни. Зокрема, Віткофф наголосив, що будь-які домовленості між Києвом і Москвою мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також передбачати гарантії безпеки для неї.

Та помічник російського диктатора Володимир Мединський, який в Абу-Дабі очолював делегацію РФ, стверджує, що за підсумками перемовин сторони обмінялися позиціями, однак порозуміння вдалося досягти не з усіх питань.