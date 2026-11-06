"Мені подобається": Рубіо відповів, чи справді збирається йти в відставку

Державний секретар США Марко Рубіо спростував повідомлення про те, що нібито планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа. Він заявив, що має намір працювати з нинішнім главою Білого дому до завершення його президентського терміну, а також відмовився обговорювати можливу участь у виборах президента США у 2028 році.

Про це Рубіо сказав в коментарі американському виданню The New York Times. Він наголосив, що не розуміє походження чуток про свою можливу відставку.

Що сказав Рубіо про можливу відставку

"Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом. Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки", – заявив держсекретар.

Він також наголосив, що задоволений своєю роботою в адміністрації та не розуміє, чому виникають припущення про можливий відхід Трампа з посади.

"Мені подобається те, чим я займаюся. До того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається піти з роботи. Я запитую: "З якої саме?"" – додав Рубіо.

Водночас журналісти запитали Рубіо, чи розглядає він можливість участі у наступних президентських виборах у США. Однак держсекретар не став відповідати на це запитання та дав зрозуміти, що більше не хоче обговорювати цю тему.

"Я більше не говоритиму про 2028 рік. Я просто не робитиму цього", – заявив він.

Що передувало

Раніше видання The Independent з посиланням на джерела в Республіканській партії США та уряді Великої Британії повідомило, що Марко Рубіо може залишити посади держсекретаря та радника Білого дому з національної безпеки, щоб підготуватися до президентських виборів 2028 року.

Обговорення можливої відставки держсекретаря активізувалися після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу. Потенційним суперником Рубіо на внутрішньопартійних виборах називали віцепрезидента США Джей Ді Венса. Джерела видання зазначали, що Рубіо було б вигідно дистанціюватися від уряду та непопулярних рішень, зокрема щодо війни з Іраном.

Водночас у Білому домі та Державному департаменті США категорично заперечили повідомлення про можливу відставку посадовця. Речник Білого дому Девіс Інгл звинуватив видання у поширенні безпідставних теорій змови, а представник Держдепу Ділан Джонсон назвав публікацію фальшивою новиною, заснованою на вигаданих анонімних джерелах.

Сам Рубіо ще у вересні заявляв, що не має планів балотуватися у президенти США та повністю зосереджений на роботі в адміністрації Трампа.

Як писав OBOZ.UA, з'явилася інформація, що посол США в Індії Серджіо Гор може замінити Марко Рубіо на посаді державного секретаря США. Серед інших можливих варіантів для нього називали посаду керівника апарату Білого дому.