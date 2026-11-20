Меланія Трамп заявила, що "налагодила довіру" між Україною та РФ

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що змогла налагодити довіру між Україною та Росією в питанні повернення дітей, розлучених із родинами через війну. За її словами, завдяки цій роботі вже 34 дитини возз’єдналися зі своїми близькими.

Про це Меланія Трамп сказала в ефірі телеканалу Fox News. Вона назвала відносини з обома сторонами "дуже позитивними" та наголосила, що особисто залучена до процесу повернення дітей на кожному його етапі.

Що заявила Меланія Трамп

"Ми працюємо разом, у нас дуже позитивні стосунки, і вони розуміють, чого ми хочемо досягти. Гадаю, ключову роль відіграють стосунки й довіра між українцями та росіянами, які мені вдалося налагодити; ми працюємо дуже професійно та сумлінно", – сказала перша леді США.

За її словами, вона призначила свого представника, який постійно підтримує зв’язок з учасниками процесу. Водночас сама Меланія Трамп, як вона стверджує, бере участь у роботі на кожному етапі.

Скільки дітей вдалося повернути

За даними Білого дому, завдяки зусиллям першої леді США 34 дитини возз’єдналися зі своїми родинами. Початком цієї роботи став лист Меланії Трамп до президента Росії Володимира Путіна щодо дітей, розлучених із близькими через війну.

Останнє таке возз’єднання, за наведеними даними, відбулося 17 серпня 2026 року. Тоді ще одна дитина змогла повернутися до своєї родини.

"Немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання матері з дитиною після довгої розлуки", – заявила Меланія Трамп.

Нагадаємо, що перша леді США Меланія Трамп виступила посередницею під час домовленостей між Україною та Росією щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Меланія Трамп разом зі своїм представником працювала з керівництвом обох країн.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня. Почесної державної нагороди Меланія Трамп удостоєна за організацію гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та особистий внесок у підтримку України.