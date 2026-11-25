Меланія Трамп допомогла повернути ще дев'ять дітей, розлучених із родинами через агресію Росії проти України

У Вашингтоні заявили про успішне возз'єднання із сім'ями ще дев'ятьох "російських та українських дітей", яких із рідними розлучила війна. Гуманітарна операція відбулася за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Про це 25 листопада на офіційному сайті повідомила пресслужба Білого дому. Загальна кількість неповнолітніх, які повернулися до своїх сімей завдяки гуманітарним зусиллям Меланії, сягнула 43.

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У Білому домі опублікували спірний коментар першої леді про те, що діти страждають "через географію та дії урядів".

Меланія зазначила, що "через мир можна зцілити світ", і цей мир "починається з наших дітей". "Кожна дитина, возз'єднана зі своїми батьками, наближає людство на крок до кращого світу для всіх", – сказала вона.

"Діти в цьому регіоні світу, як і діти повсюди, не можуть зрозуміти, чому географія та уряди занурили їх у жахіття війни", – вважає перша леді Сполучених Штатів.

Моральний обов'язок дорослих полягає в тому, щоб питання дітей опинилося поза розбіжностями, що розпалюють війну. Дітям необхідно "негайно повернути прості радощі життя".

"Сьогодні возз'єднання дев'ятьох дітей з їхніми сім'ями відбулося за повної співпраці з боку російського й українського лідерів. Я, як і раніше, рішуче налаштована продовжувати свою гуманітарну діяльність та об'єднувати сім'ї", – підсумувала Меланія Трамп.

Пресслужба нагадала, що ця місія відбулася після гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області, де "втручання першої леді врятувало майже 800 життів і дозволило доставити вкрай необхідні продукти харчування, чисту воду, ліки та медичну допомогу".

Як писав OBOZ.UA, росіяни продовжують вивезення українських дітей із тимчасово окупованої частини Донецької області. Зокрема, до Росії було депортовано 10-річну Софію з Костянтинівки. Загарбники вбили сім'ю дівчинки, зруйнували її місто, а її саму викрали й місяцями утримували в інтернаті.